Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601
Оригинальный товар
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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
1.54
Кол-во камер
1
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715799
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Характеристики
Бренд
Диагональ экрана, дюйм
1.54
Кол-во камер
1
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х7
Вес, г.
400
Описание товара Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601
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Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth, С микрофоном, Мини
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Диагональ экрана, дюйм
1.54
Кол-во камер
1
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601
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Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth, С микрофоном, Мини
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Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth, С микрофоном, Мини
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - стоимость товара 7740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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