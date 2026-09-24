Kim Gordon - No Home Record (0744861137917) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kim Gordon - No Home Record (0744861137917) виниловая пластинка
С карьерой, охватывающей почти четыре десятилетия, Ким Гордон является одним из самых плодовитых и дальновидных артистов современности. Соучредитель легендарной Sonic Youth Гордон выступала по всему миру, сотрудничая со многими из самых интересных деятелей музыки, включая Тони Конрада Икуэ Мори Джули Кафриц и Стивена Малкмуса. Совсем недавно Гордон отправилась в путь с Body/Head ее завораживающим партнерством с художником и музыкантом Биллом Нейсом. Несмотря на исчерпывающий характер ее резюме, самым надежным аспектом музыки Гордон, возможно, является ее сопротивление формуле. Песни раскрываются сами по себе, когда они разворачиваются, каждая из них выполняет проверку возможностей и ограничений среды. Ее владение поразительно, но художественное любопытство Гордон остается руководящей силой ее музыки. Вполне логично, что эта «американская идея» (как говорит Гордон в волнующем рок-треке « Air BnB ») о покупке утопии пронизывает всю пластинку, поскольку нигде этот феномен не проявляется так ярко, как в Лос-Анджелесе, где Гордон родилась и недавно вернулась после нескольких жизней, прожитых на восточном побережье. Этому шагу предшествовал ряд сейсмических сдвигов в ее личной жизни, и он, несомненно, играет свою роль в увлечении No Home Record мимолетностью. Альбом открывается беспокойным треком « Sketch Artist », где Гордон поет о «мечтаниях в палатке», в то время как музыка сменяется и проносится, словно пейзаж за окном автомобиля. «Even Earthquake », пожалуй, самый прямолинейный трек пластинки, воплощает это настроение; голос Гордона дрожит, как акварель: «Если бы я могла плакать и дрожать ради тебя / Я бы лежала без сна ради тебя / В моем сердце песок ради тебя», гитарные удары сливаются друг с другом, истекая кровью по нестабильной странице. No Home Record — это мастерство в сверхъестественном от начала до конца. Вы не просто слушаете музыку Гордона, вы её переживаете.
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