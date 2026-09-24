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Kim Gordon - No Home Record (0744861137917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kim Gordon - No Home Record (0744861137917) виниловая пластинка

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Kim Gordon - No Home Record (0744861137917) виниловая пластинка - фото 1
Kim Gordon - No Home Record (0744861137917) виниловая пластинка - фото 2
Kim Gordon - No Home Record (0744861137917) виниловая пластинка - фото 3
Kim Gordon - No Home Record (0744861137917) виниловая пластинка - фото 4
Kim Gordon - No Home Record (0744861137917) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Kim Gordon
Альбом (сингл)
No Home Record
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kim Gordon - No Home Record (0744861137917) виниловая пластинка - фото 1
  • Kim Gordon - No Home Record (0744861137917) виниловая пластинка - фото 2
  • Kim Gordon - No Home Record (0744861137917) виниловая пластинка - фото 3
  • Kim Gordon - No Home Record (0744861137917) виниловая пластинка - фото 4
  • Kim Gordon - No Home Record (0744861137917) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715789
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kim Gordon - No Home Record (0744861137917) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861137917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Kim Gordon
Альбом (сингл)
No Home Record
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Sketch Artist, Air BnB, Paprika Pony, Murdered Out, Don't Play It, Cookie Butter, Hungry Baby, Earthquake, Get Yr Life Back
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kim Gordon - No Home Record (0744861137917) виниловая пластинка

С карьерой, охватывающей почти четыре десятилетия, Ким Гордон является одним из самых плодовитых и дальновидных артистов современности. Соучредитель легендарной Sonic Youth Гордон выступала по всему миру, сотрудничая со многими из самых интересных деятелей музыки, включая Тони Конрада Икуэ Мори Джули Кафриц и Стивена Малкмуса. Совсем недавно Гордон отправилась в путь с Body/Head ее завораживающим партнерством с художником и музыкантом Биллом Нейсом. Несмотря на исчерпывающий характер ее резюме, самым надежным аспектом музыки Гордон, возможно, является ее сопротивление формуле. Песни раскрываются сами по себе, когда они разворачиваются, каждая из них выполняет проверку возможностей и ограничений среды. Ее владение поразительно, но художественное любопытство Гордон остается руководящей силой ее музыки. Вполне логично, что эта «американская идея» (как говорит Гордон в волнующем рок-треке « Air BnB ») о покупке утопии пронизывает всю пластинку, поскольку нигде этот феномен не проявляется так ярко, как в Лос-Анджелесе, где Гордон родилась и недавно вернулась после нескольких жизней, прожитых на восточном побережье. Этому шагу предшествовал ряд сейсмических сдвигов в ее личной жизни, и он, несомненно, играет свою роль в увлечении No Home Record мимолетностью. Альбом открывается беспокойным треком « Sketch Artist », где Гордон поет о «мечтаниях в палатке», в то время как музыка сменяется и проносится, словно пейзаж за окном автомобиля. «Even Earthquake », пожалуй, самый прямолинейный трек пластинки, воплощает это настроение; голос Гордона дрожит, как акварель: «Если бы я могла плакать и дрожать ради тебя / Я бы лежала без сна ради тебя / В моем сердце песок ради тебя», гитарные удары сливаются друг с другом, истекая кровью по нестабильной странице. No Home Record — это мастерство в сверхъестественном от начала до конца. Вы не просто слушаете музыку Гордона, вы её переживаете.

Отзывы о товаре Kim Gordon - No Home Record (0744861137917) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861137917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Kim Gordon
Альбом (сингл)
No Home Record
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Sketch Artist, Air BnB, Paprika Pony, Murdered Out, Don't Play It, Cookie Butter, Hungry Baby, Earthquake, Get Yr Life Back
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
С карьерой, охватывающей почти четыре десятилетия, Ким Гордон является одним из самых плодовитых и дальновидных артистов современности. Соучредитель легендарной Sonic Youth Гордон выступала по всему миру, сотрудничая со многими из самых интересных деятелей музыки, включая Тони Конрада Икуэ Мори Джули Кафриц и Стивена Малкмуса. Совсем недавно Гордон отправилась в путь с Body/Head ее завораживающим партнерством с художником и музыкантом Биллом Нейсом. Несмотря на исчерпывающий характер ее резюме, самым надежным аспектом музыки Гордон, возможно, является ее сопротивление формуле. Песни раскрываются сами по себе, когда они разворачиваются, каждая из них выполняет проверку возможностей и ограничений среды. Ее владение поразительно, но художественное любопытство Гордон остается руководящей силой ее музыки. Вполне логично, что эта «американская идея» (как говорит Гордон в волнующем рок-треке « Air BnB ») о покупке утопии пронизывает всю пластинку, поскольку нигде этот феномен не проявляется так ярко, как в Лос-Анджелесе, где Гордон родилась и недавно вернулась после нескольких жизней, прожитых на восточном побережье. Этому шагу предшествовал ряд сейсмических сдвигов в ее личной жизни, и он, несомненно, играет свою роль в увлечении No Home Record мимолетностью. Альбом открывается беспокойным треком « Sketch Artist », где Гордон поет о «мечтаниях в палатке», в то время как музыка сменяется и проносится, словно пейзаж за окном автомобиля. «Even Earthquake », пожалуй, самый прямолинейный трек пластинки, воплощает это настроение; голос Гордона дрожит, как акварель: «Если бы я могла плакать и дрожать ради тебя / Я бы лежала без сна ради тебя / В моем сердце песок ради тебя», гитарные удары сливаются друг с другом, истекая кровью по нестабильной странице. No Home Record — это мастерство в сверхъестественном от начала до конца. Вы не просто слушаете музыку Гордона, вы её переживаете.
Самовывоз
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Отзывы


Kim Gordon - No Home Record (0744861137917) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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