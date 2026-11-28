Gary Moore - Live: From Baloise Session (8712725749851) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gary Moore
Альбом (сингл)
Live: From Baloise Session
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 690 руб.
В наличии
Код товара: 715788
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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725749851]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gary Moore
Альбом (сингл)
Live: From Baloise Session
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Oh, Pretty Woman, Since I Met You Baby, Thirty Days (To Come Back Home), I Love You More Than You'll Ever Know, Don't Believe A Word, Still Got The Blues, Walking By Myself, The Blues Is Alright
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gary Moore - Live: From Baloise Session (8712725749851) виниловая пластинка
"Live: From Baloise Session" - концертный альбом североирландского гитариста и певца Гэри Мура, выпущенный в 2025 году. Концерт состоялся в ноябре 2008 года в Базеле, Швейцария. Американское лимитированное издание представлено на двойном виниле синего цвета. Релиз содержит прежде невыпущенные записи. Ирландский музыкант Гэри Мур родился в 1952 и умер в 2011 году. Гэри Мур играл в разных жанрах: хэви-метал, хард-рок, джаз-фьюжн, а также блюз, в развитие которого музыкант внёс значительный вклад. После себя он оставил наследие из 28 студийных альбомов и 6 концертных, многие из которых отмечались в чартах Британии и США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725749851]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gary Moore
Альбом (сингл)
Live: From Baloise Session
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Oh, Pretty Woman, Since I Met You Baby, Thirty Days (To Come Back Home), I Love You More Than You'll Ever Know, Don't Believe A Word, Still Got The Blues, Walking By Myself, The Blues Is Alright
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
"Live: From Baloise Session" - концертный альбом североирландского гитариста и певца Гэри Мура, выпущенный в 2025 году. Концерт состоялся в ноябре 2008 года в Базеле, Швейцария. Американское лимитированное издание представлено на двойном виниле синего цвета. Релиз содержит прежде невыпущенные записи. Ирландский музыкант Гэри Мур родился в 1952 и умер в 2011 году. Гэри Мур играл в разных жанрах: хэви-метал, хард-рок, джаз-фьюжн, а также блюз, в развитие которого музыкант внёс значительный вклад. После себя он оставил наследие из 28 студийных альбомов и 6 концертных, многие из которых отмечались в чартах Британии и США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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