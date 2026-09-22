Peter Green - The End Of The Game (coloured) (0889397840112) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Peter Green
Альбом (сингл)
The End Of The Game
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб.
В наличии
Код товара: 715778
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Характеристики
Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[0889397840112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Peter Green
Альбом (сингл)
The End Of The Game
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Bottoms Up, Timeless Time, Descending Scale, Burnt Foot, Hidden Depth, The End Of The Game
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Peter Green - The End Of The Game (coloured) (0889397840112) виниловая пластинка
"The End Of The Game" - дебютный сольный альбом Питера Грина, вышедший в 1970 году. Был записан буквально через месяц посте того, как Грин покинул состав группы Fleetwood Mac. Переиздание на 180-граммовом белом виниле. Британский блюз-рок гитарист Питер Грин родился в 1946 году. В первую очередь он известен, как основатель группы Fleetwood Mac, хотя успел засветиться и в других проектах, например - Bluesbreakers. Позже занялся сольной карьерой и основал собственный коллектив под названием Peter Green Splinter Group. Уважаемое издание Rolling Stone присвоило ему 38 строку в списке "100 величайших гитаристов всех времен".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[0889397840112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Peter Green
Альбом (сингл)
The End Of The Game
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Bottoms Up, Timeless Time, Descending Scale, Burnt Foot, Hidden Depth, The End Of The Game
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
"The End Of The Game" - дебютный сольный альбом Питера Грина, вышедший в 1970 году. Был записан буквально через месяц посте того, как Грин покинул состав группы Fleetwood Mac. Переиздание на 180-граммовом белом виниле. Британский блюз-рок гитарист Питер Грин родился в 1946 году. В первую очередь он известен, как основатель группы Fleetwood Mac, хотя успел засветиться и в других проектах, например - Bluesbreakers. Позже занялся сольной карьерой и основал собственный коллектив под названием Peter Green Splinter Group. Уважаемое издание Rolling Stone присвоило ему 38 строку в списке "100 величайших гитаристов всех времен".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Peter Green - The End Of The Game (coloured) (0889397840112) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4490 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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