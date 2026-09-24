The New Dawn - There's A New Dawn (coloured) (0843563161364) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The New Dawn
Альбом (сингл)
There's A New Dawn
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
В наличии
Код товара: 715775
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Характеристики
Бренд
JACKPOT RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jackpot
Barcode
[0843563161364]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The New Dawn
Альбом (сингл)
There's A New Dawn
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
New Dawn, I See A Day, It's Time, It's Rainin', Hear Me Cryin', Dark Thoughts, Proud Man, Billy Come Lately, We'll Fall In Love, You, Last Morning, Life Goes On
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
RSD Essentials
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The New Dawn - There's A New Dawn (coloured) (0843563161364) виниловая пластинка
После того, как альбом был высоко оценен коллекционерами, лейбл Jackpot Records с гордостью представляет это окончательное переиздание. Альбом There's A New Dawn группы The New Dawn считается одним из самых редких и лучших альбомов в стиле психоделик/гараж, выпущенных частными издательствами в конце 60-х – начале 70-х. Фузз-гитара, минорные органные панихиды и монументальный бас – вот визитные карточки этой жемчужины частного издательства. Включает полную версию для скачивания и 4 бонус-трека.
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Бренд
JACKPOT RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jackpot
Barcode
[0843563161364]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The New Dawn
Альбом (сингл)
There's A New Dawn
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
New Dawn, I See A Day, It's Time, It's Rainin', Hear Me Cryin', Dark Thoughts, Proud Man, Billy Come Lately, We'll Fall In Love, You, Last Morning, Life Goes On
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
RSD Essentials
Страна производитель
США
После того, как альбом был высоко оценен коллекционерами, лейбл Jackpot Records с гордостью представляет это окончательное переиздание. Альбом There's A New Dawn группы The New Dawn считается одним из самых редких и лучших альбомов в стиле психоделик/гараж, выпущенных частными издательствами в конце 60-х – начале 70-х. Фузз-гитара, минорные органные панихиды и монументальный бас – вот визитные карточки этой жемчужины частного издательства. Включает полную версию для скачивания и 4 бонус-трека.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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The New Dawn - There's A New Dawn (coloured) (0843563161364) виниловая пластинка - по цене 5130 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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