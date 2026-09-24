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Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (alternative artwork) (0602478091186) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (alternative artwork) (0602478091186) виниловая пластинка

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Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (alternative artwork) (0602478091186) виниловая пластинка - фото 1
Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (alternative artwork) (0602478091186) виниловая пластинка - фото 2
Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (alternative artwork) (0602478091186) виниловая пластинка - фото 3
Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (alternative artwork) (0602478091186) виниловая пластинка - фото 4
Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (alternative artwork) (0602478091186) виниловая пластинка - фото 5
Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (alternative artwork) (0602478091186) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kendrick Lamar
Альбом (сингл)
To Pimp A Butterfly
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (alternative artwork) (0602478091186) виниловая пластинка - фото 1
  • Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (alternative artwork) (0602478091186) виниловая пластинка - фото 2
  • Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (alternative artwork) (0602478091186) виниловая пластинка - фото 3
  • Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (alternative artwork) (0602478091186) виниловая пластинка - фото 4
  • Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (alternative artwork) (0602478091186) виниловая пластинка - фото 5
  • Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (alternative artwork) (0602478091186) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715768
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Загружаем...
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Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (alternative artwork) (0602478091186) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602478091186]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kendrick Lamar
Альбом (сингл)
To Pimp A Butterfly
Жанр
Jazz
Трек-лист
Wesley's Theory, For Free? (Interlude), King Kunta, Institutionalized, These Walls, U, Alright, For Sale? (Interlude), Momma, Hood Politics, How Much a Dollar Cost, Complexion (A Zulu Love), The Blacker the Berry, You Ain't Gotta Lie (Momma Said), I, Mortal Man
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (alternative artwork) (0602478091186) виниловая пластинка

Альбом американского рэпера из Лос-Анджелеса - Кендрик Ламар. Кедрик Ламар член группы Black Hippy вместе с Jay Rock, Ab-Soul и Schoolboy Q. Двукратный обладатель музыкальной премии «Грэмми». В 1995 г. отец отвез юного Кендрика на съемки клипа California Love (2Pac, Dr. Dre), что определило его дальнейшую жизнь. Очень часто Кендрик Ламар говорит о том, что Тупак Шакур является его вдохновителем, тем более Кендрик родом из Комптона. 8 лет спустя, в 2003 году, Ламар выпустил свой первый микстейп Youngest Head Nigga In Charge под псевдонимом K. Dot, благодаря которому получил контракт с лейблом Top Dawg Entertainment. На начало 2010-х гг. он записывается на лейблах Top Dawg, Aftermath и Interscope. На музыку рэпера большое влияние оказало творчество 2Pac, Jay-Z, Nas, Dr. Dre и DMX. В 2011 году его независимый альбом Section.80, опубликованный в iTunes, был наречен критиками одним из лучших цифровых выпусков года. В августе 2011 года Snoop Dogg, Dr. Dre и The Game прямо со сцены короновали Кендрика, назвав его новым королем западного побережья.

Отзывы о товаре Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (alternative artwork) (0602478091186) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602478091186]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kendrick Lamar
Альбом (сингл)
To Pimp A Butterfly
Жанр
Jazz
Трек-лист
Wesley's Theory, For Free? (Interlude), King Kunta, Institutionalized, These Walls, U, Alright, For Sale? (Interlude), Momma, Hood Politics, How Much a Dollar Cost, Complexion (A Zulu Love), The Blacker the Berry, You Ain't Gotta Lie (Momma Said), I, Mortal Man
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Описание
Альбом американского рэпера из Лос-Анджелеса - Кендрик Ламар. Кедрик Ламар член группы Black Hippy вместе с Jay Rock, Ab-Soul и Schoolboy Q. Двукратный обладатель музыкальной премии «Грэмми». В 1995 г. отец отвез юного Кендрика на съемки клипа California Love (2Pac, Dr. Dre), что определило его дальнейшую жизнь. Очень часто Кендрик Ламар говорит о том, что Тупак Шакур является его вдохновителем, тем более Кендрик родом из Комптона. 8 лет спустя, в 2003 году, Ламар выпустил свой первый микстейп Youngest Head Nigga In Charge под псевдонимом K. Dot, благодаря которому получил контракт с лейблом Top Dawg Entertainment. На начало 2010-х гг. он записывается на лейблах Top Dawg, Aftermath и Interscope. На музыку рэпера большое влияние оказало творчество 2Pac, Jay-Z, Nas, Dr. Dre и DMX. В 2011 году его независимый альбом Section.80, опубликованный в iTunes, был наречен критиками одним из лучших цифровых выпусков года. В августе 2011 года Snoop Dogg, Dr. Dre и The Game прямо со сцены короновали Кендрика, назвав его новым королем западного побережья.
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Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (alternative artwork) (0602478091186) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5240 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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