Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (alternative artwork) (0602478091186) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (alternative artwork) (0602478091186) виниловая пластинка
Альбом американского рэпера из Лос-Анджелеса - Кендрик Ламар. Кедрик Ламар член группы Black Hippy вместе с Jay Rock, Ab-Soul и Schoolboy Q. Двукратный обладатель музыкальной премии «Грэмми». В 1995 г. отец отвез юного Кендрика на съемки клипа California Love (2Pac, Dr. Dre), что определило его дальнейшую жизнь. Очень часто Кендрик Ламар говорит о том, что Тупак Шакур является его вдохновителем, тем более Кендрик родом из Комптона. 8 лет спустя, в 2003 году, Ламар выпустил свой первый микстейп Youngest Head Nigga In Charge под псевдонимом K. Dot, благодаря которому получил контракт с лейблом Top Dawg Entertainment. На начало 2010-х гг. он записывается на лейблах Top Dawg, Aftermath и Interscope. На музыку рэпера большое влияние оказало творчество 2Pac, Jay-Z, Nas, Dr. Dre и DMX. В 2011 году его независимый альбом Section.80, опубликованный в iTunes, был наречен критиками одним из лучших цифровых выпусков года. В августе 2011 года Snoop Dogg, Dr. Dre и The Game прямо со сцены короновали Кендрика, назвав его новым королем западного побережья.
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