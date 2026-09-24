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Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка

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Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка - фото 1
Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка - фото 2
Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка - фото 3
Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка - фото 4
Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка - фото 5
Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка - фото 6
Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка - фото 7
Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка - фото 8
Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка - фото 9
Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка - фото 10
Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка - фото 11
Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Neal Morse
Альбом (сингл)
No Hill For A Climber
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка - фото 1
  • Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка - фото 2
  • Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка - фото 3
  • Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка - фото 4
  • Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка - фото 5
  • Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка - фото 6
  • Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка - фото 7
  • Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка - фото 8
  • Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка - фото 9
  • Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка - фото 10
  • Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка - фото 11
  • Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715765
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198028165419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Neal Morse
Альбом (сингл)
No Hill For A Climber
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Eternity In Your Eyes, Thief, All The Rage, Ever Interceding, No Hill For A Climber Pt. 1, No Hill For A Climber Pt. 2
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка

Икона прог-рока Нил Морс представляет "No Hill For A Climber", совершенно новый альбом, на котором он сотрудничает с несколькими молодыми музыкантами. Издание на виниле в гейтфолде. Морс рассказывает: "Я начал думать о том, что я собираюсь делать в 2024 году, и моя жена предложила сделать что-то с удивительно талантливыми молодыми парнями, которые у нас здесь есть на местном уровне - такими как Крис Райли, Андре Мадатиан и Филип Мартин". Одним из преимуществ - вскоре понял Морс - работы с молодыми талантами было чувство новизны и непосредственности: "Эти ребята много принесли на стол. Есть свежесть, которая приходит от работы с новыми и молодыми людьми. Есть некоторые музыкальные идеи, которые они предложили, которые НИКОГДА бы не пришли мне в голову: здесь много нового ". Как и на каждом альбоме Нила Морса, "No Hill For A Climber" включает две длинные эпические композиции (28-минутную "No Hill For A Climber" и 22-минутную "Eternity In Your Eyes"), а также три более короткие песни.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198028165419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Neal Morse
Альбом (сингл)
No Hill For A Climber
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Eternity In Your Eyes, Thief, All The Rage, Ever Interceding, No Hill For A Climber Pt. 1, No Hill For A Climber Pt. 2
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Икона прог-рока Нил Морс представляет "No Hill For A Climber", совершенно новый альбом, на котором он сотрудничает с несколькими молодыми музыкантами. Издание на виниле в гейтфолде. Морс рассказывает: "Я начал думать о том, что я собираюсь делать в 2024 году, и моя жена предложила сделать что-то с удивительно талантливыми молодыми парнями, которые у нас здесь есть на местном уровне - такими как Крис Райли, Андре Мадатиан и Филип Мартин". Одним из преимуществ - вскоре понял Морс - работы с молодыми талантами было чувство новизны и непосредственности: "Эти ребята много принесли на стол. Есть свежесть, которая приходит от работы с новыми и молодыми людьми. Есть некоторые музыкальные идеи, которые они предложили, которые НИКОГДА бы не пришли мне в голову: здесь много нового ". Как и на каждом альбоме Нила Морса, "No Hill For A Climber" включает две длинные эпические композиции (28-минутную "No Hill For A Climber" и 22-минутную "Eternity In Your Eyes"), а также три более короткие песни.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Neal Morse - No Hill For A Climber (0198028165419) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4780 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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