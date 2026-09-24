The Reverend Peyton's Big Damn Band - Poor Until Payday (0752830544970) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Reverend Peyton's Big Damn Band - Poor Until Payday (0752830544970) виниловая пластинка
Последние три альбома преподобного Пейтона дебютировали на втором месте в блюзовых чартах Billboard. Преподобный Пейтон, который не только обладает впечатляющей физической формой, также хорошо известен в Германии. Согласно to.de: Первая часть названия группы и густая борода фронтмена намекают на то, что это южный коллектив, проповедующий библейские послания. Это правда лишь отчасти: хотя The Reverend Peyton's Big Damn Band действительно родом из преимущественно сельскохозяйственной части США, в музыкальном плане они энергично смешивают фолк с панком. И их тексты песен не обязательно благочестивы. Группа была образована в середине нового тысячелетия в Блумингтоне, штат Индиана, вокруг фронтмена Преподобного Пейтона (вокал, гитара), родившегося в 1981 году. Его поддерживают его будущая жена Бризи (стиральная доска) и брат Джейми (ударные). Энергичные живые выступления трио впечатляют публику, которая покупает их первый демо-диск в 2006 году. На фестивале они привлекают внимание ирландских панк-фолкеров Flogging Molly, которые приглашают их на разогрев тура по США и обеспечивают им контракт со своим лейблом Side One Dummy. Это означает, что они также выступают вместе за пределами США».
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