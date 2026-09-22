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The Reverend Peyton's Big Damn Band - Honeysuckle (0085218095604) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Reverend Peyton's Big Damn Band - Honeysuckle (0085218095604) виниловая пластинка

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The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Honeysuckle (0085218095604) виниловая пластинка - фото 1
The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Honeysuckle (0085218095604) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Reverend Peyton's Big Damn Band
Альбом (сингл)
Honeysuckle
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Honeysuckle (0085218095604) виниловая пластинка - фото 1
  • The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Honeysuckle (0085218095604) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715744
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Характеристики

Бренд
Family Owned
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Family Owned
Barcode
[0085218095604]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Reverend Peyton's Big Damn Band
Альбом (сингл)
Honeysuckle
Жанр
Кантри
Трек-лист
Honeysuckle, If I Had Possession Over Judgement Day, Looking For A Manger, Like A Treasure, One Dime Blues, Nell, Freeborn Man, I Can't Sleep, Let Go, The Good Die Young, Keep Your Lamp Trimmed And Burning, Mama Do
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Reverend Peyton's Big Damn Band - Honeysuckle (0085218095604) виниловая пластинка

«Honeysuckle» — новый альбом трёхкратного номинанта на премию Blues Music Award группы The Reverend Peyton's Big Damn Band. Продюсер и запись: Реверенд Пейтон. Сведение: шестикратный обладатель премии «Грэмми» Вэнс Пауэлл (Джек Уайт, Крис Стэплтон). Среди приглашенных гостей: госпел-трио The McCrary Sisters, исполнившее песню «Looking for A Manger». Член Зала славы блюзовой музыки и номинант на премию «Грэмми» исполнитель на губной гармонике Билли Бранч исполнил песню «Nell (Prison Cell Blues)», обладатель премии «Грэмми» скрипач Майкл Кливленд исполнил песню «Freeborn Man», а Колтон Кроуфорд из The Dead South исполнил песню «The Good Die Young». Заглавный трек и первый сингл с нового альбома Honeysuckle включает в себя акустическое соло преподобного Пейтона на старой гитаре National. Песня написана и спродюсирована преподобным Пейтоном, сведение выполнил Вэнс Пауэлл, мастеринг — Брайан Люси, а видеосъёмка — Тайлер Золлер. Пожалуйста, поделитесь этим видео выше!. Преподобный Пейтон говорит об альбоме: «Эта пластинка — своего рода возвращение к моим корням, очень личная смесь старых и новых песен, которые сформировали меня или которые я сейчас работаю над собой. Это самая акустическая пластинка, которую мы сделали за последние годы: винтажные микрофоны, винтажные гитары, винтажное звукозаписывающее оборудование, и много меня и моей национальной гитары. Для остроты в микс добавлены немного Big Damn Band, а также небольшой список легенд, с которыми я всегда мечтал посотрудничать».

Отзывы о товаре The Reverend Peyton's Big Damn Band - Honeysuckle (0085218095604) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Family Owned
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Family Owned
Barcode
[0085218095604]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Reverend Peyton's Big Damn Band
Альбом (сингл)
Honeysuckle
Жанр
Кантри
Трек-лист
Honeysuckle, If I Had Possession Over Judgement Day, Looking For A Manger, Like A Treasure, One Dime Blues, Nell, Freeborn Man, I Can't Sleep, Let Go, The Good Die Young, Keep Your Lamp Trimmed And Burning, Mama Do
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Honeysuckle» — новый альбом трёхкратного номинанта на премию Blues Music Award группы The Reverend Peyton's Big Damn Band. Продюсер и запись: Реверенд Пейтон. Сведение: шестикратный обладатель премии «Грэмми» Вэнс Пауэлл (Джек Уайт, Крис Стэплтон). Среди приглашенных гостей: госпел-трио The McCrary Sisters, исполнившее песню «Looking for A Manger». Член Зала славы блюзовой музыки и номинант на премию «Грэмми» исполнитель на губной гармонике Билли Бранч исполнил песню «Nell (Prison Cell Blues)», обладатель премии «Грэмми» скрипач Майкл Кливленд исполнил песню «Freeborn Man», а Колтон Кроуфорд из The Dead South исполнил песню «The Good Die Young». Заглавный трек и первый сингл с нового альбома Honeysuckle включает в себя акустическое соло преподобного Пейтона на старой гитаре National. Песня написана и спродюсирована преподобным Пейтоном, сведение выполнил Вэнс Пауэлл, мастеринг — Брайан Люси, а видеосъёмка — Тайлер Золлер. Пожалуйста, поделитесь этим видео выше!. Преподобный Пейтон говорит об альбоме: «Эта пластинка — своего рода возвращение к моим корням, очень личная смесь старых и новых песен, которые сформировали меня или которые я сейчас работаю над собой. Это самая акустическая пластинка, которую мы сделали за последние годы: винтажные микрофоны, винтажные гитары, винтажное звукозаписывающее оборудование, и много меня и моей национальной гитары. Для остроты в микс добавлены немного Big Damn Band, а также небольшой список легенд, с которыми я всегда мечтал посотрудничать».
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