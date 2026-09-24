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The Reverend Peyton's Big Damn Band - Front Porch Sessions (0752830535503) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Reverend Peyton's Big Damn Band - Front Porch Sessions (0752830535503) виниловая пластинка

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The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Front Porch Sessions (0752830535503) виниловая пластинка - фото 1
The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Front Porch Sessions (0752830535503) виниловая пластинка - фото 2
The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Front Porch Sessions (0752830535503) виниловая пластинка - фото 3
The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Front Porch Sessions (0752830535503) виниловая пластинка - фото 4
The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Front Porch Sessions (0752830535503) виниловая пластинка - фото 5
The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Front Porch Sessions (0752830535503) виниловая пластинка - фото 6
The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Front Porch Sessions (0752830535503) виниловая пластинка - фото 7
The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Front Porch Sessions (0752830535503) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Reverend Peyton's Big Damn Band
Альбом (сингл)
Front Porch Sessions
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Front Porch Sessions (0752830535503) виниловая пластинка - фото 1
  • The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Front Porch Sessions (0752830535503) виниловая пластинка - фото 2
  • The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Front Porch Sessions (0752830535503) виниловая пластинка - фото 3
  • The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Front Porch Sessions (0752830535503) виниловая пластинка - фото 4
  • The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Front Porch Sessions (0752830535503) виниловая пластинка - фото 5
  • The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Front Porch Sessions (0752830535503) виниловая пластинка - фото 6
  • The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Front Porch Sessions (0752830535503) виниловая пластинка - фото 7
  • The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Front Porch Sessions (0752830535503) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715743
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Reverend Peyton's Big Damn Band - Front Porch Sessions (0752830535503) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Family Owned
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Family Owned
Barcode
[0752830535503]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Reverend Peyton's Big Damn Band
Альбом (сингл)
Front Porch Sessions
Жанр
Кантри
Трек-лист
We Deserve A Happy Ending, When My Baby Left Me, Shakey Shirley, What You Did To The Boy Ain't Right, One Bad Shoe, It's All Night Long, One More Thing, Flying Squirrels, Let Your Light Shine, When You Lose Your Money, Cornbread And Butterbeans
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Reverend Peyton's Big Damn Band - Front Porch Sessions (0752830535503) виниловая пластинка

Последние три альбома преподобного Пейтона дебютировали на втором месте в блюзовых чартах Billboard. Преподобный Пейтон, который не только обладает впечатляющей физической формой, также хорошо известен в Германии. Laut.de пишет: «Первая часть названия группы и густая борода фронтмена намекают на то, что это южный коллектив, проповедующий библейские идеи. Это верно лишь отчасти: хотя The Reverend Peyton's Big Damn Band действительно родом из преимущественно сельскохозяйственного региона США, в музыкальном плане они энергично сочетают фолк с панком. И тексты их песен не обязательно благочестивы». Группа образовалась в середине нового тысячелетия в Блумингтоне, штат Индиана, вокруг фронтмена Реверенда Пейтона (вокал, гитара), родившегося в 1981 году. К нему присоединились его будущая жена Бризи (стиральная доска) и брат Джейми (ударные). Энергичные живые выступления трио впечатляют публику, которая приобретает их первый демо-диск в 2006 году. На одном из фестивалей они привлекают внимание ирландских панк-фолкеров Flogging Molly, которые приглашают их на разогрев в туре по США и подписывают контракт со своим лейблом Side One Dummy. Это позволило им выступать вместе и за пределами США.

Отзывы о товаре The Reverend Peyton's Big Damn Band - Front Porch Sessions (0752830535503) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Family Owned
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Family Owned
Barcode
[0752830535503]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Reverend Peyton's Big Damn Band
Альбом (сингл)
Front Porch Sessions
Жанр
Кантри
Трек-лист
We Deserve A Happy Ending, When My Baby Left Me, Shakey Shirley, What You Did To The Boy Ain't Right, One Bad Shoe, It's All Night Long, One More Thing, Flying Squirrels, Let Your Light Shine, When You Lose Your Money, Cornbread And Butterbeans
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Последние три альбома преподобного Пейтона дебютировали на втором месте в блюзовых чартах Billboard. Преподобный Пейтон, который не только обладает впечатляющей физической формой, также хорошо известен в Германии. Laut.de пишет: «Первая часть названия группы и густая борода фронтмена намекают на то, что это южный коллектив, проповедующий библейские идеи. Это верно лишь отчасти: хотя The Reverend Peyton's Big Damn Band действительно родом из преимущественно сельскохозяйственного региона США, в музыкальном плане они энергично сочетают фолк с панком. И тексты их песен не обязательно благочестивы». Группа образовалась в середине нового тысячелетия в Блумингтоне, штат Индиана, вокруг фронтмена Реверенда Пейтона (вокал, гитара), родившегося в 1981 году. К нему присоединились его будущая жена Бризи (стиральная доска) и брат Джейми (ударные). Энергичные живые выступления трио впечатляют публику, которая приобретает их первый демо-диск в 2006 году. На одном из фестивалей они привлекают внимание ирландских панк-фолкеров Flogging Molly, которые приглашают их на разогрев в туре по США и подписывают контракт со своим лейблом Side One Dummy. Это позволило им выступать вместе и за пределами США.
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Доставка
Отзывы


The Reverend Peyton's Big Damn Band - Front Porch Sessions (0752830535503) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5470 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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