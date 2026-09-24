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The Reverend Peyton's Big Damn Band - Dance Songs For Hard Times (0787790456087) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Reverend Peyton's Big Damn Band - Dance Songs For Hard Times (0787790456087) виниловая пластинка

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The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Dance Songs For Hard Times (0787790456087) виниловая пластинка - фото 1
The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Dance Songs For Hard Times (0787790456087) виниловая пластинка - фото 2
The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Dance Songs For Hard Times (0787790456087) виниловая пластинка - фото 3
The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Dance Songs For Hard Times (0787790456087) виниловая пластинка - фото 4
The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Dance Songs For Hard Times (0787790456087) виниловая пластинка - фото 5
The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Dance Songs For Hard Times (0787790456087) виниловая пластинка - фото 6
The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Dance Songs For Hard Times (0787790456087) виниловая пластинка - фото 7
The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Dance Songs For Hard Times (0787790456087) виниловая пластинка - фото 8
The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Dance Songs For Hard Times (0787790456087) виниловая пластинка - фото 9
The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Dance Songs For Hard Times (0787790456087) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Reverend Peyton's Big Damn Band
Альбом (сингл)
Dance Songs For Hard Times
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Dance Songs For Hard Times (0787790456087) виниловая пластинка - фото 1
  • The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Dance Songs For Hard Times (0787790456087) виниловая пластинка - фото 2
  • The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Dance Songs For Hard Times (0787790456087) виниловая пластинка - фото 3
  • The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Dance Songs For Hard Times (0787790456087) виниловая пластинка - фото 4
  • The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Dance Songs For Hard Times (0787790456087) виниловая пластинка - фото 5
  • The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Dance Songs For Hard Times (0787790456087) виниловая пластинка - фото 6
  • The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Dance Songs For Hard Times (0787790456087) виниловая пластинка - фото 7
  • The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Dance Songs For Hard Times (0787790456087) виниловая пластинка - фото 8
  • The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Dance Songs For Hard Times (0787790456087) виниловая пластинка - фото 9
  • The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Dance Songs For Hard Times (0787790456087) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715742
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Reverend Peyton's Big Damn Band - Dance Songs For Hard Times (0787790456087) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Family Owned
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Family Owned
Barcode
[0787790456087]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Reverend Peyton's Big Damn Band
Альбом (сингл)
Dance Songs For Hard Times
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Ways And Means, Rattle Can, Dirty Hustlin', I'll Pick You Up, Too Cool To Dance, No Tellin' When, Sad Songs, Crime To Be Poor, 'Til We Die, Nothing's Easy But You And Me, Come Down Angels
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Reverend Peyton's Big Damn Band - Dance Songs For Hard Times (0787790456087) виниловая пластинка

The Reverend Peyton's Big Damn Band – величайшая блюзовая группа в мире, играющая на крыльце. Их возглавляет преподобный Пейтон, которого большинство считает лучшим современным пипеточным музыкантом. Он заслужил репутацию как необыкновенно убедительного исполнителя, так и убедительного проповедника корневого кантри-блюза, который захватил его воображение в раннем возрасте и вдохновил его и его группу на паломничество в Кларксдейл, штат Миссисипи, чтобы учиться у таких мастеров блюза, как Ти-Модел Форд, Роберт Белфур и Дэвид «Ханибой» Эдвардс. Группа, дающая до 300 концертов в год, имеет одну из самых преданных публик. Их поклонники, и не только они, обязательно оценят их последний альбом Dance Songs For Hard Times – кантри-блюз, записанный по всем правилам: двумя ногами на земле и обеими руками, которые не боятся замочить руки.

Отзывы о товаре The Reverend Peyton's Big Damn Band - Dance Songs For Hard Times (0787790456087) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Family Owned
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Family Owned
Barcode
[0787790456087]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Reverend Peyton's Big Damn Band
Альбом (сингл)
Dance Songs For Hard Times
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Ways And Means, Rattle Can, Dirty Hustlin', I'll Pick You Up, Too Cool To Dance, No Tellin' When, Sad Songs, Crime To Be Poor, 'Til We Die, Nothing's Easy But You And Me, Come Down Angels
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Reverend Peyton's Big Damn Band – величайшая блюзовая группа в мире, играющая на крыльце. Их возглавляет преподобный Пейтон, которого большинство считает лучшим современным пипеточным музыкантом. Он заслужил репутацию как необыкновенно убедительного исполнителя, так и убедительного проповедника корневого кантри-блюза, который захватил его воображение в раннем возрасте и вдохновил его и его группу на паломничество в Кларксдейл, штат Миссисипи, чтобы учиться у таких мастеров блюза, как Ти-Модел Форд, Роберт Белфур и Дэвид «Ханибой» Эдвардс. Группа, дающая до 300 концертов в год, имеет одну из самых преданных публик. Их поклонники, и не только они, обязательно оценят их последний альбом Dance Songs For Hard Times – кантри-блюз, записанный по всем правилам: двумя ногами на земле и обеими руками, которые не боятся замочить руки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Reverend Peyton's Big Damn Band - Dance Songs For Hard Times (0787790456087) виниловая пластинка - стоимость товара 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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