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Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка

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Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 1
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 2
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 3
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 4
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 5
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 6
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 7
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 8
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 9
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 10
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 11
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 12
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 13
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 14
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 15
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 16
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 17
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 18
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 19
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 20
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 21
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 22
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 23
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 24
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 25
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 26
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 27
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 28
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 29
Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision
Жанр
Rhythm & Blues
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 2
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  • Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 7
  • Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 8
  • Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 9
  • Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 10
  • Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 11
  • Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 12
  • Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 13
  • Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 14
  • Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 15
  • Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 16
  • Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 17
  • Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 18
  • Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 19
  • Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 20
  • Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 21
  • Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 22
  • Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 23
  • Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 24
  • Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 25
  • Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 26
  • Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 27
  • Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 28
  • Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 29
  • Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715740
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Характеристики

Бренд
Experience Hendrix
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Experience Hendrix
Barcode
[0194398908311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Ezy Rider (Alternate Mix), Valleys Of Neptune (Alternate Version), Straight Ahead (Takes 1 & 2), Astro Man (Takes 9 & 10), Drifting (Takes 1 & 2), Night Bird Flying (Take 25), Earth Blues (Alternate Mix), Drifter's Escape (Takes 1 & 2), Astro Man (Take 14), Farther Up The Road, Dolly Dagger (Takes 17 & 18), Lover Man, Freedom (Take 4), Angel (Take 7), Beginnings (Take 5), The Long Medley, Freedom (Alternate Version), Valleys Of Neptune (Demo), Tune X / Just Came In (Take 6), Drifting (Alternate
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
Blu-Ray
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка

Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision — последний масштабный проект Hendrix Experience, включающий 5 пластинок / 1 Blu-Ray ранее не издававшейся музыки, записанной Джими Хендриксом в 1970 году на его новой звукозаписывающей студии. Роскошный бокс-сет включает 39 треков (38 ранее не издававшихся), которые были записаны новой группой Experience (Билли Кокс на басу, Митч Митчелл на барабанах) в студии Electric Lady Studios в период с июня по август 1970 года, незадолго до безвременной кончины легендарного музыканта месяц спустя. Проект также включает в себя 20 недавно созданных миксов объемного звука 5.1 со всего альбома First Rays Of The New Rising Sun, а также три бонус-трека («Valleys Of Neptune», «Pali Gap» и «Lover Man»). На Blu-ray включен получивший признание критиков полнометражный документальный фильм Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision. В фильме рассказывается о создании студии, которая выросла из руин обанкротившегося ночного клуба на Манхэттене до современной звукозаписывающей студии, вдохновленной желанием Хендрикса создать постоянную студию. В фильме представлены эксклюзивные интервью со Стивом Уинвудом (который присоединился к Хендриксу в первый вечер записи в новой студии), басистом Experience Билли Коксом и первоначальными сотрудниками Electric Lady. который помог Хендриксу осуществить свою мечту. В документальный фильм вошли ранее не публиковавшиеся кадры и фотографии, а также фрагменты классических произведений Хендрикса, таких как «Freedom», «Angel» и «Dolly Dagger», написанные инженером звукозаписи Эдди Крамером. В комплект входит обширный буклет с неопубликованными фотографиями, рукописными набросками песен Хендрикса и подробными аннотациями.



Теги товара: Fusion

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Характеристики
Бренд
Experience Hendrix
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Experience Hendrix
Barcode
[0194398908311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Ezy Rider (Alternate Mix), Valleys Of Neptune (Alternate Version), Straight Ahead (Takes 1 & 2), Astro Man (Takes 9 & 10), Drifting (Takes 1 & 2), Night Bird Flying (Take 25), Earth Blues (Alternate Mix), Drifter's Escape (Takes 1 & 2), Astro Man (Take 14), Farther Up The Road, Dolly Dagger (Takes 17 & 18), Lover Man, Freedom (Take 4), Angel (Take 7), Beginnings (Take 5), The Long Medley, Freedom (Alternate Version), Valleys Of Neptune (Demo), Tune X / Just Came In (Take 6), Drifting (Alternate
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
Blu-Ray
Страна производитель
США
Описание
Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision — последний масштабный проект Hendrix Experience, включающий 5 пластинок / 1 Blu-Ray ранее не издававшейся музыки, записанной Джими Хендриксом в 1970 году на его новой звукозаписывающей студии. Роскошный бокс-сет включает 39 треков (38 ранее не издававшихся), которые были записаны новой группой Experience (Билли Кокс на басу, Митч Митчелл на барабанах) в студии Electric Lady Studios в период с июня по август 1970 года, незадолго до безвременной кончины легендарного музыканта месяц спустя. Проект также включает в себя 20 недавно созданных миксов объемного звука 5.1 со всего альбома First Rays Of The New Rising Sun, а также три бонус-трека («Valleys Of Neptune», «Pali Gap» и «Lover Man»). На Blu-ray включен получивший признание критиков полнометражный документальный фильм Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision. В фильме рассказывается о создании студии, которая выросла из руин обанкротившегося ночного клуба на Манхэттене до современной звукозаписывающей студии, вдохновленной желанием Хендрикса создать постоянную студию. В фильме представлены эксклюзивные интервью со Стивом Уинвудом (который присоединился к Хендриксу в первый вечер записи в новой студии), басистом Experience Билли Коксом и первоначальными сотрудниками Electric Lady. который помог Хендриксу осуществить свою мечту. В документальный фильм вошли ранее не публиковавшиеся кадры и фотографии, а также фрагменты классических произведений Хендрикса, таких как «Freedom», «Angel» и «Dolly Dagger», написанные инженером звукозаписи Эдди Крамером. В комплект входит обширный буклет с неопубликованными фотографиями, рукописными набросками песен Хендрикса и подробными аннотациями.


Теги товара: Fusion
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Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 16730 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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