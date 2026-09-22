Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка
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Описание товара Jimi Hendrix - Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision (Box) (0194398908311) виниловая пластинка
Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision — последний масштабный проект Hendrix Experience, включающий 5 пластинок / 1 Blu-Ray ранее не издававшейся музыки, записанной Джими Хендриксом в 1970 году на его новой звукозаписывающей студии. Роскошный бокс-сет включает 39 треков (38 ранее не издававшихся), которые были записаны новой группой Experience (Билли Кокс на басу, Митч Митчелл на барабанах) в студии Electric Lady Studios в период с июня по август 1970 года, незадолго до безвременной кончины легендарного музыканта месяц спустя. Проект также включает в себя 20 недавно созданных миксов объемного звука 5.1 со всего альбома First Rays Of The New Rising Sun, а также три бонус-трека («Valleys Of Neptune», «Pali Gap» и «Lover Man»). На Blu-ray включен получивший признание критиков полнометражный документальный фильм Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision. В фильме рассказывается о создании студии, которая выросла из руин обанкротившегося ночного клуба на Манхэттене до современной звукозаписывающей студии, вдохновленной желанием Хендрикса создать постоянную студию. В фильме представлены эксклюзивные интервью со Стивом Уинвудом (который присоединился к Хендриксу в первый вечер записи в новой студии), басистом Experience Билли Коксом и первоначальными сотрудниками Electric Lady. который помог Хендриксу осуществить свою мечту. В документальный фильм вошли ранее не публиковавшиеся кадры и фотографии, а также фрагменты классических произведений Хендрикса, таких как «Freedom», «Angel» и «Dolly Dagger», написанные инженером звукозаписи Эдди Крамером. В комплект входит обширный буклет с неопубликованными фотографиями, рукописными набросками песен Хендрикса и подробными аннотациями.
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Теги товара: Fusion
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
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