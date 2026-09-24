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Julienne Taylor - Forever Our Love Remains (Audiophile Edition) (4895241430343) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Julienne Taylor - Forever Our Love Remains (Audiophile Edition) (4895241430343) виниловая пластинка

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Julienne Taylor - Forever Our Love Remains (Audiophile Edition) (4895241430343) виниловая пластинка - фото 1
Julienne Taylor - Forever Our Love Remains (Audiophile Edition) (4895241430343) виниловая пластинка - фото 2
Julienne Taylor - Forever Our Love Remains (Audiophile Edition) (4895241430343) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Julienne Taylor
Альбом (сингл)
Forever Our Love Remains
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Julienne Taylor - Forever Our Love Remains (Audiophile Edition) (4895241430343) виниловая пластинка - фото 1
  • Julienne Taylor - Forever Our Love Remains (Audiophile Edition) (4895241430343) виниловая пластинка - фото 2
  • Julienne Taylor - Forever Our Love Remains (Audiophile Edition) (4895241430343) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715736
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Julienne Taylor - Forever Our Love Remains (Audiophile Edition) (4895241430343) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241430343]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Julienne Taylor
Альбом (сингл)
Forever Our Love Remains
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Take On Me, Because You Loved Me, Love Will Tear Us Apart, A Thousand Years, I Knew I Loved You, Sweet Dreams, You Are Not Alone, I Don't Wanna Talk About It, Right Here Waiting For You, Hard To Say I'm Sorry, Too Much Heaven
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Julienne Taylor - Forever Our Love Remains (Audiophile Edition) (4895241430343) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Take On Me, Because You Loved Me, Love Will Tear Us Apart, A Thousand Years, I Knew I Loved You, Sweet Dreams, You Are Not Alone, I Don't Wanna Talk About It, Right Here Waiting For You, Hard To Say I'm Sorry, Too Much Heaven

Отзывы о товаре Julienne Taylor - Forever Our Love Remains (Audiophile Edition) (4895241430343) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241430343]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Julienne Taylor
Альбом (сингл)
Forever Our Love Remains
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Take On Me, Because You Loved Me, Love Will Tear Us Apart, A Thousand Years, I Knew I Loved You, Sweet Dreams, You Are Not Alone, I Don't Wanna Talk About It, Right Here Waiting For You, Hard To Say I'm Sorry, Too Much Heaven
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Take On Me, Because You Loved Me, Love Will Tear Us Apart, A Thousand Years, I Knew I Loved You, Sweet Dreams, You Are Not Alone, I Don't Wanna Talk About It, Right Here Waiting For You, Hard To Say I'm Sorry, Too Much Heaven
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Julienne Taylor - Forever Our Love Remains (Audiophile Edition) (4895241430343) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5820 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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