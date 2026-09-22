Kenny Rogers - The Greatest Love Songs (4895241426315) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kenny Rogers
Альбом (сингл)
The Greatest Love Songs
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715735
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Характеристики
Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241426315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kenny Rogers
Альбом (сингл)
The Greatest Love Songs
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Lady, She Believes In Me, You Are So Beautiful, I Swear, I Will Always Love You, Through The Years, You Decorated My Life, Have I Told You Lately That I Love You, Endless Love, When I Fall In Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kenny Rogers - The Greatest Love Songs (4895241426315) виниловая пластинка
Более 120 миллионов проданных пластинок, 21 хит номер один и множество наград - уроженец Техаса, легенда кантри Кенни Роджерс является одним из самых успешных певцов в мире. Название и обложка альбома "The Greatest Love Songs" говорят сами за себя - впечатляющая коллекция нестареющих баллад, которым придает особый оттенок проникновенный, но грубовато-мужественный голос Роджерса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241426315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kenny Rogers
Альбом (сингл)
The Greatest Love Songs
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Lady, She Believes In Me, You Are So Beautiful, I Swear, I Will Always Love You, Through The Years, You Decorated My Life, Have I Told You Lately That I Love You, Endless Love, When I Fall In Love
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Более 120 миллионов проданных пластинок, 21 хит номер один и множество наград - уроженец Техаса, легенда кантри Кенни Роджерс является одним из самых успешных певцов в мире. Название и обложка альбома "The Greatest Love Songs" говорят сами за себя - впечатляющая коллекция нестареющих баллад, которым придает особый оттенок проникновенный, но грубовато-мужественный голос Роджерса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Kenny Rogers - The Greatest Love Songs (4895241426315) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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