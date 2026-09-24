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Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка

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Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка - фото 1
Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка - фото 2
Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка - фото 3
Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка - фото 4
Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка - фото 5
Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка - фото 6
Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка - фото 7
Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка - фото 8
Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка - фото 9
Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка - фото 10
Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка - фото 11
Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bob James
Альбом (сингл)
Two
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка - фото 5
  • Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка - фото 6
  • Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка - фото 7
  • Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка - фото 8
  • Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка - фото 9
  • Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка - фото 10
  • Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка - фото 11
  • Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715734
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241414282]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bob James
Альбом (сингл)
Two
Жанр
Jazz
Трек-лист
Take Me To The Mardi Gras, I Feel A Song (In My Heart), The Golden Apple, Farandole, You're As Right As Rain, Dream Journey
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Take Me To The Mardi Gras, I Feel A Song (In My Heart), The Golden Apple, Farandole, You're As Right As Rain, Dream Journey

Отзывы о товаре Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241414282]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bob James
Альбом (сингл)
Two
Жанр
Jazz
Трек-лист
Take Me To The Mardi Gras, I Feel A Song (In My Heart), The Golden Apple, Farandole, You're As Right As Rain, Dream Journey
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Take Me To The Mardi Gras, I Feel A Song (In My Heart), The Golden Apple, Farandole, You're As Right As Rain, Dream Journey
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob James - Two (Audiophile Edition) (coloured) (4895241414282) виниловая пластинка - по цене 5590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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