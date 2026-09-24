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Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка

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Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - фото 1
Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - фото 2
Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - фото 3
Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - фото 4
Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - фото 5
Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - фото 6
Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - фото 7
Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - фото 8
Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - фото 9
Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - фото 10
Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - фото 11
Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - фото 12
Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bob James
Альбом (сингл)
Feel like Making Live!
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - фото 5
  • Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - фото 6
  • Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - фото 7
  • Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - фото 8
  • Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - фото 9
  • Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - фото 10
  • Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - фото 11
  • Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - фото 12
  • Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 840 руб. 
Начислим 270 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715733
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка
8 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4897012137086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bob James
Альбом (сингл)
Feel like Making Live!
Жанр
Jazz
Трек-лист
Angela, Rocket Man, Maputo, Topside, Misty, Avabop, Nautilus, Downtown, Niles a Head, Feel Like Making Love/Night Crawler, Submarine, Mister Magic, Nardis, Westchester Lady
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Angela, Rocket Man, Maputo, Topside, Misty, Avabop, Nautilus, Downtown, Niles a Head, Feel Like Making Love/Night Crawler, Submarine, Mister Magic, Nardis, Westchester Lady

Отзывы о товаре Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4897012137086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bob James
Альбом (сингл)
Feel like Making Live!
Жанр
Jazz
Трек-лист
Angela, Rocket Man, Maputo, Topside, Misty, Avabop, Nautilus, Downtown, Niles a Head, Feel Like Making Love/Night Crawler, Submarine, Mister Magic, Nardis, Westchester Lady
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Китай
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Angela, Rocket Man, Maputo, Topside, Misty, Avabop, Nautilus, Downtown, Niles a Head, Feel Like Making Love/Night Crawler, Submarine, Mister Magic, Nardis, Westchester Lady
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob James - Feel like Making Live! (Audiophile Edition) (4897012137086) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8840 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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