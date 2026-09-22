Ton Koopman - Bach: Weihnachts Oratorium (5054197659362) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ton Koopman
Альбом (сингл)
Bach: Weihnachts Oratorium
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715730
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Erato
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Erato
Barcode
[5054197659362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ton Koopman
Альбом (сингл)
Bach: Weihnachts Oratorium
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Cantata No. 1 For the first day of the Nativity „Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage“, Cantata No. 2 For the second day of the Nativity „Und es waren Hirten in derselben Gegend“, Cantata No. 3 For the third day of the Nativity „Herrscher des Himmels, erh?re das Lallen“, Cantata No. 4 For the feast of the Circumcision of Christ „Fallt mit Danken, fallt mit Loben“, Cantata No. 5 For the Sunday after the Circumcision „Ehre sei dir, Gott, gesungen“, Cantata No. 6 For Epiphany „Herr, wenn die
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ton Koopman - Bach: Weihnachts Oratorium (5054197659362) виниловая пластинка
Вечный шедевр Баха в качестве эталонной записи: «Рождественская оратория» под управлением Тона Копмана. Издание на тройном черном виниле. «Рождественская оратория» Иоганна Себастьяна Баха отражает музыкальную суть рождественского сезона. Она ежегодно звучит на концертах по всему миру. Эта эталонная запись сияет великолепным составом баховских специалистов в качестве солистов. Праздничное величие секций с полным оркестром и близость арий с вокальными и инструментальными солистами в виртуозном диалоге Тон Копман объединил в убедительную и вневременную общую концепцию.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитYello - Claro Que Si (Reissue 2022) (Lp+12" Clear) (060244562941...
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитYello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12" Yellow) (060244562...
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитBlack Keys - El Camino (10th Anniversary Super Deluxe Edition) (...
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитTriptykon & The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 201...
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитPrimus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитRammstein - Mutter (0602527296692) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитNeil Young - Return To Greendale (Box) (0093624893257) виниловая...
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитLCD Soundsystem - The Long Goodbye (Box) (0190295064198) винилов...
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитNeil Young - Young Shakespeare (Box) (0093624888093) виниловая п...
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитAphex Twin, Syro (0801061024710) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитTaylor Swift - Red (Taylor's Version) (0602438633258) виниловая ...
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитJoe Bonamassa - Royal Tea (coloured) (0810020502602) виниловая п...
Бренд
Erato
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Erato
Barcode
[5054197659362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ton Koopman
Альбом (сингл)
Bach: Weihnachts Oratorium
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Cantata No. 1 For the first day of the Nativity „Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage“, Cantata No. 2 For the second day of the Nativity „Und es waren Hirten in derselben Gegend“, Cantata No. 3 For the third day of the Nativity „Herrscher des Himmels, erh?re das Lallen“, Cantata No. 4 For the feast of the Circumcision of Christ „Fallt mit Danken, fallt mit Loben“, Cantata No. 5 For the Sunday after the Circumcision „Ehre sei dir, Gott, gesungen“, Cantata No. 6 For Epiphany „Herr, wenn die
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Вечный шедевр Баха в качестве эталонной записи: «Рождественская оратория» под управлением Тона Копмана. Издание на тройном черном виниле. «Рождественская оратория» Иоганна Себастьяна Баха отражает музыкальную суть рождественского сезона. Она ежегодно звучит на концертах по всему миру. Эта эталонная запись сияет великолепным составом баховских специалистов в качестве солистов. Праздничное величие секций с полным оркестром и близость арий с вокальными и инструментальными солистами в виртуозном диалоге Тон Копман объединил в убедительную и вневременную общую концепцию.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ton Koopman - Bach: Weihnachts Oratorium (5054197659362) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ton Koopman - Bach: Weihnachts Oratorium (5054197659362) виниловая пластинка