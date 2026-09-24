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Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка

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Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка - фото 1
Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка - фото 2
Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка - фото 3
Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка - фото 4
Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка - фото 5
Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка - фото 6
Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка - фото 7
Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка - фото 8
Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка - фото 9
Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Florian Weber
Альбом (сингл)
Imaginary Cycle
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка - фото 1
  • Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка - фото 2
  • Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка - фото 3
  • Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка - фото 4
  • Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка - фото 5
  • Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка - фото 6
  • Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка - фото 7
  • Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка - фото 8
  • Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка - фото 9
  • Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715729
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Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка
5 360 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602465168891]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Florian Weber
Альбом (сингл)
Imaginary Cycle
Жанр
Jazz
Трек-лист
Prelude, I, II, III, I, II, III, IV, I, II, III, IV, I, II, III, IV, Epilogue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка

Своеобразный, масштабный и по своей фундаментальной природе уникальный «Воображаемый цикл» Флориана Вебера, задуманный для уникального состава духового ансамбля и фортепиано, представляет собой гибрид нескольких музыкальных языков, органично сочетающий гармонию с косвенными гармониями. Вебер представляет цикл из четырёх частей, вступительной части и эпилога, в котором к немецкому пианисту присоединяются группа из четырёх эуфониумов, квартет тромбонов, а также флейтистка Анна-Лена Шнабель и Мишель Годар, играющий на редко используемом духовом инструменте «серпент». Вместе они исполняют произведение, стирающее грань между импровизацией и композицией. Ансамбль элегантно погружается в многоязычное творчество Флориана, где симфонические пассажи переплетаются со сложным контрапунктом, пасторальные мотивы контрастируют с более современными текстурами, а каждый голос в ансамбле играет самостоятельную роль, дополняя единое целое. «Imaginary Cycle» – смелая и впечатляющая работа, в которой он следует за вкладом Флориана в альбомы Матье Борденава, Ральфа Алесси и его собственного квартета, записывающего Lucent Waters, – хотя музыкальные пересечения между этими альбомами и этим немногочисленны и неоднозначны. Проект, записанный в бременском концертном зале «Sendesaal» в июле 2023 года, был разработан в тесном сотрудничестве с продюсером альбома Манфредом Айхером.

Отзывы о товаре Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602465168891]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Florian Weber
Альбом (сингл)
Imaginary Cycle
Жанр
Jazz
Трек-лист
Prelude, I, II, III, I, II, III, IV, I, II, III, IV, I, II, III, IV, Epilogue
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Своеобразный, масштабный и по своей фундаментальной природе уникальный «Воображаемый цикл» Флориана Вебера, задуманный для уникального состава духового ансамбля и фортепиано, представляет собой гибрид нескольких музыкальных языков, органично сочетающий гармонию с косвенными гармониями. Вебер представляет цикл из четырёх частей, вступительной части и эпилога, в котором к немецкому пианисту присоединяются группа из четырёх эуфониумов, квартет тромбонов, а также флейтистка Анна-Лена Шнабель и Мишель Годар, играющий на редко используемом духовом инструменте «серпент». Вместе они исполняют произведение, стирающее грань между импровизацией и композицией. Ансамбль элегантно погружается в многоязычное творчество Флориана, где симфонические пассажи переплетаются со сложным контрапунктом, пасторальные мотивы контрастируют с более современными текстурами, а каждый голос в ансамбле играет самостоятельную роль, дополняя единое целое. «Imaginary Cycle» – смелая и впечатляющая работа, в которой он следует за вкладом Флориана в альбомы Матье Борденава, Ральфа Алесси и его собственного квартета, записывающего Lucent Waters, – хотя музыкальные пересечения между этими альбомами и этим немногочисленны и неоднозначны. Проект, записанный в бременском концертном зале «Sendesaal» в июле 2023 года, был разработан в тесном сотрудничестве с продюсером альбома Манфредом Айхером.
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Отзывы


Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка - купить по цене 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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