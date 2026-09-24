Описание товара Pat Metheny - Bright Size Life (Analogue) (0602455238924) виниловая пластинка

Мелодии «Bright Size Life», первого студийного альбома Пэта Метени в качестве фронтмена, рассказывают историю, которая начинается на окраинах Джим-Холла, пересекает бескрайние равнины американского Среднего Запада и заканчивается в самом сердце Орнетт-Коулмана. С того момента, как пальцы касаются струн, мы погружаемся в роскошную теплоту, которая станет отличительной чертой эпохи ECM. В сопровождении покойного Жако Пасториуса на басу и Боба Мозеса, любителя тарелок, на барабанах Метени несёт на себе основную тяжесть мелодического напора альбома. Метени и его сайдмены создают впечатление, что было бы гораздо сложнее не создать столь безупречное взаимодействие, наполненное прекрасной сложностью, органичными инверсиями и неизменным исполнением. За очевидным исключением сольных работ, это Метени в его чистейшем проявлении. И хотя его более крупные групповые проекты склонны смещаться в сторону фьюжн-ориентированного стиля, здесь мы видим трио музыкантов, чьи чувства, не менее переплетённые, выстраиваются в более устойчивый сельский колорит. В «Bright Size Life» есть что-то несомненно умиротворяющее, напоминающее о жизни на природе. Сложно не услышать эту музыку в стереосистеме во время долгой поездки на машине или путешествия по стране, а возможно, даже не забыть её во время пешего похода (при условии, что подобные цифровые эксперименты не мешают этому занятию). Именно изящество фразировки и сдержанная самоотдача делают плетение Метени монохромной паутины таким удовольствием. Даже в моменты «Missouri Uncompromised» и «Omaha Celebration», наполненные экстатическим пылом, Метени демонстрирует стильную сдержанность, словно чрезмерное затягивание может оборвать и без того тонкую нить артикуляции. Более медленные номера, такие как «Midwestern Night Dream», придают Метени более устойчивое настроение, плетя паутину аккордов на равных с другими музыкантами. Бас приобретает более хоровой характер, прыгая по Метени, словно лягушка по кувшинкам. «Unquity Road», как и заглавная песня, открывает нам путь в импровизационную страну чудес, которая постоянно возвращается к своим истокам, словно ребёнок к матери. Метени завершает часть песней «Round Trip/Broadway Blues» — попурри Орнетта Коулмена, которое словно пишет свой сценарий по мере развития, пока точка схода не поглотит нас целиком и не выплюнет.