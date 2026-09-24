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Pat Metheny - Bright Size Life (Analogue) (0602455238924) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pat Metheny - Bright Size Life (Analogue) (0602455238924) виниловая пластинка

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Pat Metheny - Bright Size Life (Analogue) (0602455238924) виниловая пластинка - фото 1
Pat Metheny - Bright Size Life (Analogue) (0602455238924) виниловая пластинка - фото 2
Pat Metheny - Bright Size Life (Analogue) (0602455238924) виниловая пластинка - фото 3
Pat Metheny - Bright Size Life (Analogue) (0602455238924) виниловая пластинка - фото 4
Pat Metheny - Bright Size Life (Analogue) (0602455238924) виниловая пластинка - фото 5
Pat Metheny - Bright Size Life (Analogue) (0602455238924) виниловая пластинка - фото 6
Pat Metheny - Bright Size Life (Analogue) (0602455238924) виниловая пластинка - фото 7
Pat Metheny - Bright Size Life (Analogue) (0602455238924) виниловая пластинка - фото 8
Pat Metheny - Bright Size Life (Analogue) (0602455238924) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pat Metheny
Альбом (сингл)
Bright Size Life
Жанр
Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pat Metheny - Bright Size Life (Analogue) (0602455238924) виниловая пластинка - фото 1
  • Pat Metheny - Bright Size Life (Analogue) (0602455238924) виниловая пластинка - фото 2
  • Pat Metheny - Bright Size Life (Analogue) (0602455238924) виниловая пластинка - фото 3
  • Pat Metheny - Bright Size Life (Analogue) (0602455238924) виниловая пластинка - фото 4
  • Pat Metheny - Bright Size Life (Analogue) (0602455238924) виниловая пластинка - фото 5
  • Pat Metheny - Bright Size Life (Analogue) (0602455238924) виниловая пластинка - фото 6
  • Pat Metheny - Bright Size Life (Analogue) (0602455238924) виниловая пластинка - фото 7
  • Pat Metheny - Bright Size Life (Analogue) (0602455238924) виниловая пластинка - фото 8
  • Pat Metheny - Bright Size Life (Analogue) (0602455238924) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715725
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Загружаем...
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Pat Metheny - Bright Size Life (Analogue) (0602455238924) виниловая пластинка
5 710 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602455238924]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pat Metheny
Альбом (сингл)
Bright Size Life
Жанр
Fusion
Трек-лист
Bright Size Life, Sirabhorn, Unity Village, Missouri Uncompromised, Midwestern Nights Dream, Unquity Road, Omaha Celebration, Round Trip / Broadway Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Luminessence
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pat Metheny - Bright Size Life (Analogue) (0602455238924) виниловая пластинка

Мелодии «Bright Size Life», первого студийного альбома Пэта Метени в качестве фронтмена, рассказывают историю, которая начинается на окраинах Джим-Холла, пересекает бескрайние равнины американского Среднего Запада и заканчивается в самом сердце Орнетт-Коулмана. С того момента, как пальцы касаются струн, мы погружаемся в роскошную теплоту, которая станет отличительной чертой эпохи ECM. В сопровождении покойного Жако Пасториуса на басу и Боба Мозеса, любителя тарелок, на барабанах Метени несёт на себе основную тяжесть мелодического напора альбома. Метени и его сайдмены создают впечатление, что было бы гораздо сложнее не создать столь безупречное взаимодействие, наполненное прекрасной сложностью, органичными инверсиями и неизменным исполнением. За очевидным исключением сольных работ, это Метени в его чистейшем проявлении. И хотя его более крупные групповые проекты склонны смещаться в сторону фьюжн-ориентированного стиля, здесь мы видим трио музыкантов, чьи чувства, не менее переплетённые, выстраиваются в более устойчивый сельский колорит. В «Bright Size Life» есть что-то несомненно умиротворяющее, напоминающее о жизни на природе. Сложно не услышать эту музыку в стереосистеме во время долгой поездки на машине или путешествия по стране, а возможно, даже не забыть её во время пешего похода (при условии, что подобные цифровые эксперименты не мешают этому занятию). Именно изящество фразировки и сдержанная самоотдача делают плетение Метени монохромной паутины таким удовольствием. Даже в моменты «Missouri Uncompromised» и «Omaha Celebration», наполненные экстатическим пылом, Метени демонстрирует стильную сдержанность, словно чрезмерное затягивание может оборвать и без того тонкую нить артикуляции. Более медленные номера, такие как «Midwestern Night Dream», придают Метени более устойчивое настроение, плетя паутину аккордов на равных с другими музыкантами. Бас приобретает более хоровой характер, прыгая по Метени, словно лягушка по кувшинкам. «Unquity Road», как и заглавная песня, открывает нам путь в импровизационную страну чудес, которая постоянно возвращается к своим истокам, словно ребёнок к матери. Метени завершает часть песней «Round Trip/Broadway Blues» — попурри Орнетта Коулмена, которое словно пишет свой сценарий по мере развития, пока точка схода не поглотит нас целиком и не выплюнет.

Отзывы о товаре Pat Metheny - Bright Size Life (Analogue) (0602455238924) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602455238924]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pat Metheny
Альбом (сингл)
Bright Size Life
Жанр
Fusion
Трек-лист
Bright Size Life, Sirabhorn, Unity Village, Missouri Uncompromised, Midwestern Nights Dream, Unquity Road, Omaha Celebration, Round Trip / Broadway Blues
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Luminessence
Страна производитель
США
Описание
Мелодии «Bright Size Life», первого студийного альбома Пэта Метени в качестве фронтмена, рассказывают историю, которая начинается на окраинах Джим-Холла, пересекает бескрайние равнины американского Среднего Запада и заканчивается в самом сердце Орнетт-Коулмана. С того момента, как пальцы касаются струн, мы погружаемся в роскошную теплоту, которая станет отличительной чертой эпохи ECM. В сопровождении покойного Жако Пасториуса на басу и Боба Мозеса, любителя тарелок, на барабанах Метени несёт на себе основную тяжесть мелодического напора альбома. Метени и его сайдмены создают впечатление, что было бы гораздо сложнее не создать столь безупречное взаимодействие, наполненное прекрасной сложностью, органичными инверсиями и неизменным исполнением. За очевидным исключением сольных работ, это Метени в его чистейшем проявлении. И хотя его более крупные групповые проекты склонны смещаться в сторону фьюжн-ориентированного стиля, здесь мы видим трио музыкантов, чьи чувства, не менее переплетённые, выстраиваются в более устойчивый сельский колорит. В «Bright Size Life» есть что-то несомненно умиротворяющее, напоминающее о жизни на природе. Сложно не услышать эту музыку в стереосистеме во время долгой поездки на машине или путешествия по стране, а возможно, даже не забыть её во время пешего похода (при условии, что подобные цифровые эксперименты не мешают этому занятию). Именно изящество фразировки и сдержанная самоотдача делают плетение Метени монохромной паутины таким удовольствием. Даже в моменты «Missouri Uncompromised» и «Omaha Celebration», наполненные экстатическим пылом, Метени демонстрирует стильную сдержанность, словно чрезмерное затягивание может оборвать и без того тонкую нить артикуляции. Более медленные номера, такие как «Midwestern Night Dream», придают Метени более устойчивое настроение, плетя паутину аккордов на равных с другими музыкантами. Бас приобретает более хоровой характер, прыгая по Метени, словно лягушка по кувшинкам. «Unquity Road», как и заглавная песня, открывает нам путь в импровизационную страну чудес, которая постоянно возвращается к своим истокам, словно ребёнок к матери. Метени завершает часть песней «Round Trip/Broadway Blues» — попурри Орнетта Коулмена, которое словно пишет свой сценарий по мере развития, пока точка схода не поглотит нас целиком и не выплюнет.
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Pat Metheny - Bright Size Life (Analogue) (0602455238924) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5710 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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