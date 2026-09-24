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Bennie Maupin - The Jewel In The Lotus (0602458923667) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bennie Maupin - The Jewel In The Lotus (0602458923667) виниловая пластинка

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Bennie Maupin - The Jewel In The Lotus (0602458923667) виниловая пластинка - фото 1
Bennie Maupin - The Jewel In The Lotus (0602458923667) виниловая пластинка - фото 2
Bennie Maupin - The Jewel In The Lotus (0602458923667) виниловая пластинка - фото 3
Bennie Maupin - The Jewel In The Lotus (0602458923667) виниловая пластинка - фото 4
Bennie Maupin - The Jewel In The Lotus (0602458923667) виниловая пластинка - фото 5
Bennie Maupin - The Jewel In The Lotus (0602458923667) виниловая пластинка - фото 6
Bennie Maupin - The Jewel In The Lotus (0602458923667) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bennie Maupin
Альбом (сингл)
The Jewel In The Lotus
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bennie Maupin - The Jewel In The Lotus (0602458923667) виниловая пластинка - фото 1
  • Bennie Maupin - The Jewel In The Lotus (0602458923667) виниловая пластинка - фото 2
  • Bennie Maupin - The Jewel In The Lotus (0602458923667) виниловая пластинка - фото 3
  • Bennie Maupin - The Jewel In The Lotus (0602458923667) виниловая пластинка - фото 4
  • Bennie Maupin - The Jewel In The Lotus (0602458923667) виниловая пластинка - фото 5
  • Bennie Maupin - The Jewel In The Lotus (0602458923667) виниловая пластинка - фото 6
  • Bennie Maupin - The Jewel In The Lotus (0602458923667) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715724
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bennie Maupin - The Jewel In The Lotus (0602458923667) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602458923667]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bennie Maupin
Альбом (сингл)
The Jewel In The Lotus
Жанр
Jazz
Трек-лист
Ensenada, Марpo, Excursion, Past + Present = Future, The Jewel In The Lotus Winds Of Change, Song For Tracie Dixon Summers, Past is Past
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Luminessence
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bennie Maupin - The Jewel In The Lotus (0602458923667) виниловая пластинка

Бенни Мопин внёс огромный вклад в создание культовых альбомов, включая Bitches Brew Майлза Дэвиса, Mwandishi и Headhunters Херби Хэнкока и Afternoon Of A Georgia Faun Мэрион Браун. Под собственным именем он записывался нечасто, но его дебютный альбом с участием лидера — настоящая жемчужина. «Трудно представить более самоотверженный альбом», — писал DownBeat в 1975 году. «На альбоме The Jewel In The Lotus звучание превосходное, и все музыканты стремятся к идеальному слиянию». Записанный в Нью-Йорке в 1974 году, этот альбом стал долгожданным дополнением к серии ECM Luminessence.

Отзывы о товаре Bennie Maupin - The Jewel In The Lotus (0602458923667) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602458923667]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bennie Maupin
Альбом (сингл)
The Jewel In The Lotus
Жанр
Jazz
Трек-лист
Ensenada, Марpo, Excursion, Past + Present = Future, The Jewel In The Lotus Winds Of Change, Song For Tracie Dixon Summers, Past is Past
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Luminessence
Страна производитель
Германия
Описание
Бенни Мопин внёс огромный вклад в создание культовых альбомов, включая Bitches Brew Майлза Дэвиса, Mwandishi и Headhunters Херби Хэнкока и Afternoon Of A Georgia Faun Мэрион Браун. Под собственным именем он записывался нечасто, но его дебютный альбом с участием лидера — настоящая жемчужина. «Трудно представить более самоотверженный альбом», — писал DownBeat в 1975 году. «На альбоме The Jewel In The Lotus звучание превосходное, и все музыканты стремятся к идеальному слиянию». Записанный в Нью-Йорке в 1974 году, этот альбом стал долгожданным дополнением к серии ECM Luminessence.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bennie Maupin - The Jewel In The Lotus (0602458923667) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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