Описание товара Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка

Спустя восемь лет после «Голубых макамов» Ануар Брахем возвращается с масштабным проектом, названным в честь строки поэта Махмуда Дарвиша: «Куда полетят птицы после последнего неба?» – «After the Last Sky». Эти захватывающие композиции для уда, виолончели, фортепиано и баса тонко исследуют этот метафизический вопрос и его далеко идущие последствия в наше неспокойное время. Опираясь на традиционные формы арабской музыки, Брахем последовательно взаимодействует с музыкальными течениями со всего мира, черпая вдохновение из источников самых разных культур. Басист Дэйв Холланд и пианист Джанго Бейтс вновь вошли в состав международного квартета тунисского мастера игры на уде, к которому теперь присоединилась виолончелистка Аня Лехнер. Музыкальное взаимопонимание Брахема с Холландом, впервые запечатлённое на альбоме Thimar 1998 года, стало легендарным. «Игра Дэйва окрыляет меня», — сказал Ануар, и это наблюдение неоднократно подтверждается на альбоме. Фортепиано Джанго Бейтса, ключевая аккомпанирующая сила на протяжении всего альбома, вносит свой вклад в закрученные соло. На этом альбоме Ануар впервые включил виолончель в состав группы. Аня Лехнер, исполняющая ведущую вокальную партию на этой записи, давно знакома с композициями Брахема, в том числе и с тем, что включала их в свой концертный репертуар. Её виолончель здесь — первое и последнее слово. Альбом «After the Last Sky» был записан в мае 2024 года в зале Auditorio Stelio Molo RSI в Лугано, а продюсером выступил Манфред Айхер. Альбом выйдет к европейскому турне квартета, включающему концерты во Франции, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Бельгии.