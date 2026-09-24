Paul Bley - Open, To Love (Analogue) (0602445053193) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Paul Bley - Open, To Love (Analogue) (0602445053193) виниловая пластинка
Когда в августе 1972 года Манфред Айхер позвонил Полу Блею и предложил ему записать сольный фортепианный альбом, канадский пианист, которому на тот момент было 40 лет, уже выпустил 18 пластинок в качестве лидера. «И все же, — цитирует Грег Буйум аннотацию к новому изданию этого альбома, — до сих пор немыслимо, чтобы в его музыкальной жизни были главы до сольной игры на фортепиано». «Open, To Love» появился не на пустом месте, а в сочетании с двумя другими новаторскими сольными записями, инициированными продюсером ECM: «Piano Improvisations» Чика Кориа (выпущена в 1971 году) и «Facing You» Кита Джарретта (выпущена в марте 1972 года). Сольное исполнение Блея занимает особое место в этом триумвирате самобытных подходов, предлагая глубокие интерпретации как его собственных произведений, так и произведений Карлы Блей и Аннет Пикок. Издание Luminessence книги «Откройся, чтобы любить» выходит в разворотном конверте с новыми аннотациями биографа Блея Грега Буйума. «Спустя более пятидесяти лет «Open, To Love» остаётся непреходящей жемчужиной, навечно связанной с настоящим, и одним из величайших шедевров в обширном каталоге ECM». — Грег Буйум (из аннотации к изданию Luminessence).
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