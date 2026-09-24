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Paul Bley - Open, To Love (Analogue) (0602445053193) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Paul Bley - Open, To Love (Analogue) (0602445053193) виниловая пластинка

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Paul Bley - Open, To Love (Analogue) (0602445053193) виниловая пластинка - фото 1
Paul Bley - Open, To Love (Analogue) (0602445053193) виниловая пластинка - фото 2
Paul Bley - Open, To Love (Analogue) (0602445053193) виниловая пластинка - фото 3
Paul Bley - Open, To Love (Analogue) (0602445053193) виниловая пластинка - фото 4
Paul Bley - Open, To Love (Analogue) (0602445053193) виниловая пластинка - фото 5
Paul Bley - Open, To Love (Analogue) (0602445053193) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul Bley
Альбом (сингл)
Open, To Love
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul Bley - Open, To Love (Analogue) (0602445053193) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul Bley - Open, To Love (Analogue) (0602445053193) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul Bley - Open, To Love (Analogue) (0602445053193) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul Bley - Open, To Love (Analogue) (0602445053193) виниловая пластинка - фото 4
  • Paul Bley - Open, To Love (Analogue) (0602445053193) виниловая пластинка - фото 5
  • Paul Bley - Open, To Love (Analogue) (0602445053193) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715712
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Paul Bley - Open, To Love (Analogue) (0602445053193) виниловая пластинка
5 710 руб.
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Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602445053193]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul Bley
Альбом (сингл)
Open, To Love
Жанр
Jazz
Трек-лист
Closer, Ida Lupino, Started, Open, To Love, Harlem, Seven, Nothing Ever Was, Anyway
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Luminessence
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul Bley - Open, To Love (Analogue) (0602445053193) виниловая пластинка

Когда в августе 1972 года Манфред Айхер позвонил Полу Блею и предложил ему записать сольный фортепианный альбом, канадский пианист, которому на тот момент было 40 лет, уже выпустил 18 пластинок в качестве лидера. «И все же, — цитирует Грег Буйум аннотацию к новому изданию этого альбома, — до сих пор немыслимо, чтобы в его музыкальной жизни были главы до сольной игры на фортепиано». «Open, To Love» появился не на пустом месте, а в сочетании с двумя другими новаторскими сольными записями, инициированными продюсером ECM: «Piano Improvisations» Чика Кориа (выпущена в 1971 году) и «Facing You» Кита Джарретта (выпущена в марте 1972 года). Сольное исполнение Блея занимает особое место в этом триумвирате самобытных подходов, предлагая глубокие интерпретации как его собственных произведений, так и произведений Карлы Блей и Аннет Пикок. Издание Luminessence книги «Откройся, чтобы любить» выходит в разворотном конверте с новыми аннотациями биографа Блея Грега Буйума. «Спустя более пятидесяти лет «Open, To Love» остаётся непреходящей жемчужиной, навечно связанной с настоящим, и одним из величайших шедевров в обширном каталоге ECM». — Грег Буйум (из аннотации к изданию Luminessence).

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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602445053193]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul Bley
Альбом (сингл)
Open, To Love
Жанр
Jazz
Трек-лист
Closer, Ida Lupino, Started, Open, To Love, Harlem, Seven, Nothing Ever Was, Anyway
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Luminessence
Страна производитель
США
Описание
Когда в августе 1972 года Манфред Айхер позвонил Полу Блею и предложил ему записать сольный фортепианный альбом, канадский пианист, которому на тот момент было 40 лет, уже выпустил 18 пластинок в качестве лидера. «И все же, — цитирует Грег Буйум аннотацию к новому изданию этого альбома, — до сих пор немыслимо, чтобы в его музыкальной жизни были главы до сольной игры на фортепиано». «Open, To Love» появился не на пустом месте, а в сочетании с двумя другими новаторскими сольными записями, инициированными продюсером ECM: «Piano Improvisations» Чика Кориа (выпущена в 1971 году) и «Facing You» Кита Джарретта (выпущена в марте 1972 года). Сольное исполнение Блея занимает особое место в этом триумвирате самобытных подходов, предлагая глубокие интерпретации как его собственных произведений, так и произведений Карлы Блей и Аннет Пикок. Издание Luminessence книги «Откройся, чтобы любить» выходит в разворотном конверте с новыми аннотациями биографа Блея Грега Буйума. «Спустя более пятидесяти лет «Open, To Love» остаётся непреходящей жемчужиной, навечно связанной с настоящим, и одним из величайших шедевров в обширном каталоге ECM». — Грег Буйум (из аннотации к изданию Luminessence).
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Paul Bley - Open, To Love (Analogue) (0602445053193) виниловая пластинка – стоимость товара 5710 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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