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Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка

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Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка - фото 1
Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка - фото 2
Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка - фото 3
Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка - фото 4
Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка - фото 5
Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка - фото 6
Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка - фото 7
Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка - фото 8
Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка - фото 9
Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка - фото 10
Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка - фото 11
Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jon Lord
Альбом (сингл)
Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка - фото 1
  • Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка - фото 2
  • Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка - фото 3
  • Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка - фото 4
  • Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка - фото 5
  • Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка - фото 6
  • Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка - фото 7
  • Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка - фото 8
  • Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка - фото 9
  • Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка - фото 10
  • Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка - фото 11
  • Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715711
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759131717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jon Lord
Альбом (сингл)
Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Orion Orchestra–Fantasia, Orion Orchestra–Durham Awakes, Orion Orchestra, Micky Moody, Steve Balsamo–All Those Years Ago, Orion Orchestra, Miller Anderson–Pictured Within, Orion Orchestra, Rick Wakeman–Sarabande, Orion Orchestra, Margo Buchanan–One From The Meadow, Orion Orchestra–Bourree, Jeremy Irons, Paul Mann (5)–Afterwards
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Orion Orchestra–Fantasia, Orion Orchestra–Durham Awakes, Orion Orchestra, Micky Moody, Steve Balsamo–All Those Years Ago, Orion Orchestra, Miller Anderson–Pictured Within, Orion Orchestra, Rick Wakeman–Sarabande, Orion Orchestra, Margo Buchanan–One From The Meadow, Orion Orchestra–Bourree, Jeremy Irons, Paul Mann (5)–Afterwards

Отзывы о товаре Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759131717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jon Lord
Альбом (сингл)
Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Orion Orchestra–Fantasia, Orion Orchestra–Durham Awakes, Orion Orchestra, Micky Moody, Steve Balsamo–All Those Years Ago, Orion Orchestra, Miller Anderson–Pictured Within, Orion Orchestra, Rick Wakeman–Sarabande, Orion Orchestra, Margo Buchanan–One From The Meadow, Orion Orchestra–Bourree, Jeremy Irons, Paul Mann (5)–Afterwards
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Orion Orchestra–Fantasia, Orion Orchestra–Durham Awakes, Orion Orchestra, Micky Moody, Steve Balsamo–All Those Years Ago, Orion Orchestra, Miller Anderson–Pictured Within, Orion Orchestra, Rick Wakeman–Sarabande, Orion Orchestra, Margo Buchanan–One From The Meadow, Orion Orchestra–Bourree, Jeremy Irons, Paul Mann (5)–Afterwards
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Composer (4029759131717) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5720 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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