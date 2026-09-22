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Max Richter - Sleep: Tranquility Base (coloured) (0028948645947) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Max Richter - Sleep: Tranquility Base (coloured) (0028948645947) виниловая пластинка

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Max Richter - Sleep: Tranquility Base (coloured) (0028948645947) виниловая пластинка - фото 1
Max Richter - Sleep: Tranquility Base (coloured) (0028948645947) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Max Richter
Альбом (сингл)
Sleep: Tranquility Base
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Max Richter - Sleep: Tranquility Base (coloured) (0028948645947) виниловая пластинка - фото 1
  • Max Richter - Sleep: Tranquility Base (coloured) (0028948645947) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715704
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Max Richter - Sleep: Tranquility Base (coloured) (0028948645947) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948645947]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Max Richter
Альбом (сингл)
Sleep: Tranquility Base
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Tranquility Base - Pt. 1, Tranquility Base - Pt. 2, Sleep: Tranquility Base (Alva Noto Remodel Edit), Sleep: Tranquility Base (Kelly Lee Owens Remix)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Max Richter - Sleep: Tranquility Base (coloured) (0028948645947) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tranquility Base - Pt. 1, Tranquility Base - Pt. 2, Sleep: Tranquility Base (Alva Noto Remodel Edit), Sleep: Tranquility Base (Kelly Lee Owens Remix)

Отзывы о товаре Max Richter - Sleep: Tranquility Base (coloured) (0028948645947) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948645947]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Max Richter
Альбом (сингл)
Sleep: Tranquility Base
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Tranquility Base - Pt. 1, Tranquility Base - Pt. 2, Sleep: Tranquility Base (Alva Noto Remodel Edit), Sleep: Tranquility Base (Kelly Lee Owens Remix)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tranquility Base - Pt. 1, Tranquility Base - Pt. 2, Sleep: Tranquility Base (Alva Noto Remodel Edit), Sleep: Tranquility Base (Kelly Lee Owens Remix)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Max Richter - Sleep: Tranquility Base (coloured) (0028948645947) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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