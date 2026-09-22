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Seong-Jin Cho - Ravel: The Piano Concertos (0028948673179) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Seong-Jin Cho - Ravel: The Piano Concertos (0028948673179) виниловая пластинка

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Seong-Jin Cho - Ravel: The Piano Concertos (0028948673179) виниловая пластинка - фото 1
Seong-Jin Cho - Ravel: The Piano Concertos (0028948673179) виниловая пластинка - фото 2
Seong-Jin Cho - Ravel: The Piano Concertos (0028948673179) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Seong-Jin Cho
Альбом (сингл)
Ravel: The Piano Concertos
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Seong-Jin Cho - Ravel: The Piano Concertos (0028948673179) виниловая пластинка - фото 1
  • Seong-Jin Cho - Ravel: The Piano Concertos (0028948673179) виниловая пластинка - фото 2
  • Seong-Jin Cho - Ravel: The Piano Concertos (0028948673179) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715701
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Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948673179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Seong-Jin Cho
Альбом (сингл)
Ravel: The Piano Concertos
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Allegramente, Adagio Assai, Presto, Lento, Allegro, Tempo I
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Seong-Jin Cho - Ravel: The Piano Concertos (0028948673179) виниловая пластинка

Чо Сон-Джин открывает Год Равеля 2025 своим самым амбициозным проектом для Deutsche Grammophon: в честь 150-летия со дня рождения французского композитора выдающийся корейский пианист выпускает три альбома Равеля с января по май. Во втором релизе Чо Сон-Джин совместно с Бостонским симфоническим оркестром под управлением Андриса Нельсонса представляет фортепианные концерты Равеля: Концерт для фортепиано с оркестром для левой руки, M. 82, и Концерт для фортепиано с оркестром соль мажор, M. 83. Чувственные интерпретации Равеля Чо подчёркивают его статус одного из самых элегантных и талантливых пианистов нашего времени — спустя десять лет после победы на конкурсе Шопена. Недаром журнал «Scherzo» называет Чо «возможно, лучшим интерпретатором Равеля нашего времени», а газета «The Scotsman» после выступления на Эдинбургском фестивале отметила: «Чо исполнил партию Равеля в концерте с почти непостижимой точностью, в контрастных и насыщенных тонах; он был в потоке музыки, позволяя ей дышать легко и тепло».

Отзывы о товаре Seong-Jin Cho - Ravel: The Piano Concertos (0028948673179) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948673179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Seong-Jin Cho
Альбом (сингл)
Ravel: The Piano Concertos
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Allegramente, Adagio Assai, Presto, Lento, Allegro, Tempo I
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Чо Сон-Джин открывает Год Равеля 2025 своим самым амбициозным проектом для Deutsche Grammophon: в честь 150-летия со дня рождения французского композитора выдающийся корейский пианист выпускает три альбома Равеля с января по май. Во втором релизе Чо Сон-Джин совместно с Бостонским симфоническим оркестром под управлением Андриса Нельсонса представляет фортепианные концерты Равеля: Концерт для фортепиано с оркестром для левой руки, M. 82, и Концерт для фортепиано с оркестром соль мажор, M. 83. Чувственные интерпретации Равеля Чо подчёркивают его статус одного из самых элегантных и талантливых пианистов нашего времени — спустя десять лет после победы на конкурсе Шопена. Недаром журнал «Scherzo» называет Чо «возможно, лучшим интерпретатором Равеля нашего времени», а газета «The Scotsman» после выступления на Эдинбургском фестивале отметила: «Чо исполнил партию Равеля в концерте с почти непостижимой точностью, в контрастных и насыщенных тонах; он был в потоке музыки, позволяя ей дышать легко и тепло».
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