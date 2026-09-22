Seong-Jin Cho - Ravel: The Piano Concertos (0028948673179) виниловая пластинка
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Описание товара Seong-Jin Cho - Ravel: The Piano Concertos (0028948673179) виниловая пластинка
Чо Сон-Джин открывает Год Равеля 2025 своим самым амбициозным проектом для Deutsche Grammophon: в честь 150-летия со дня рождения французского композитора выдающийся корейский пианист выпускает три альбома Равеля с января по май. Во втором релизе Чо Сон-Джин совместно с Бостонским симфоническим оркестром под управлением Андриса Нельсонса представляет фортепианные концерты Равеля: Концерт для фортепиано с оркестром для левой руки, M. 82, и Концерт для фортепиано с оркестром соль мажор, M. 83. Чувственные интерпретации Равеля Чо подчёркивают его статус одного из самых элегантных и талантливых пианистов нашего времени — спустя десять лет после победы на конкурсе Шопена. Недаром журнал «Scherzo» называет Чо «возможно, лучшим интерпретатором Равеля нашего времени», а газета «The Scotsman» после выступления на Эдинбургском фестивале отметила: «Чо исполнил партию Равеля в концерте с почти непостижимой точностью, в контрастных и насыщенных тонах; он был в потоке музыки, позволяя ей дышать легко и тепло».
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