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Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка

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Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 1
Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 2
Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 3
Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 4
Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 5
Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 6
Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 7
Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 8
Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 9
Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 10
Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 11
Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 12
Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 13
Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 14
Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 15
Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 16
Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 17
Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Emilie-Claire Barlow
Альбом (сингл)
The Very Thought Of You
Жанр
Jazz
Версия издания
делюкс
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 1
  • Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 2
  • Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 3
  • Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 4
  • Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 5
  • Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 6
  • Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 7
  • Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 8
  • Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 9
  • Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 10
  • Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 11
  • Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 12
  • Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 13
  • Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 14
  • Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 15
  • Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 16
  • Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 17
  • Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715692
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765869123]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Emilie-Claire Barlow
Альбом (сингл)
The Very Thought Of You
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Very Thought of You, Almost Like Being In Love, O Pato (The Duck), Pennies From Heaven, What a Little Moonlight Can Do, Surrey with the Fringe on Top, My Time of Day - I've Never Been in Love Before, C'est si bon, De Conversa Em Conversa, So Many Stars
Версия издания
делюкс
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
2xHD Deluxe Edition
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Very Thought of You, Almost Like Being In Love, O Pato (The Duck), Pennies From Heaven, What a Little Moonlight Can Do, Surrey with the Fringe on Top, My Time of Day - I've Never Been in Love Before, C'est si bon, De Conversa Em Conversa, So Many Stars

Отзывы о товаре Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765869123]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Emilie-Claire Barlow
Альбом (сингл)
The Very Thought Of You
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Very Thought of You, Almost Like Being In Love, O Pato (The Duck), Pennies From Heaven, What a Little Moonlight Can Do, Surrey with the Fringe on Top, My Time of Day - I've Never Been in Love Before, C'est si bon, De Conversa Em Conversa, So Many Stars
Версия издания
делюкс
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
2xHD Deluxe Edition
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Very Thought of You, Almost Like Being In Love, O Pato (The Duck), Pennies From Heaven, What a Little Moonlight Can Do, Surrey with the Fringe on Top, My Time of Day - I've Never Been in Love Before, C'est si bon, De Conversa Em Conversa, So Many Stars
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You (Audiophile Edition) (0762765869123) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6520 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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