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Joe Henderson - Multiple (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072654600) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joe Henderson - Multiple (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072654600) виниловая пластинка

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Joe Henderson - Multiple (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072654600) виниловая пластинка - фото 1
Joe Henderson - Multiple (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072654600) виниловая пластинка - фото 2
Joe Henderson - Multiple (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072654600) виниловая пластинка - фото 3
Joe Henderson - Multiple (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072654600) виниловая пластинка - фото 4
Joe Henderson - Multiple (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072654600) виниловая пластинка - фото 5
Joe Henderson - Multiple (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072654600) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Henderson
Альбом (сингл)
Multiple
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Henderson - Multiple (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072654600) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Henderson - Multiple (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072654600) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Henderson - Multiple (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072654600) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Henderson - Multiple (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072654600) виниловая пластинка - фото 4
  • Joe Henderson - Multiple (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072654600) виниловая пластинка - фото 5
  • Joe Henderson - Multiple (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072654600) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715689
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Joe Henderson - Multiple (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072654600) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072654600]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Henderson
Альбом (сингл)
Multiple
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tress-Cun-Deo-La – Joe Henderson, Bwaata – Joe Henderson, Song For Sinners, Turned Around, Me, Among Others
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Jazz Dispensary Top Shelf Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Henderson - Multiple (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072654600) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tress-Cun-Deo-La – Joe Henderson, Bwaata – Joe Henderson, Song For Sinners, Turned Around, Me, Among Others

Отзывы о товаре Joe Henderson - Multiple (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072654600) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072654600]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Henderson
Альбом (сингл)
Multiple
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tress-Cun-Deo-La – Joe Henderson, Bwaata – Joe Henderson, Song For Sinners, Turned Around, Me, Among Others
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Jazz Dispensary Top Shelf Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tress-Cun-Deo-La – Joe Henderson, Bwaata – Joe Henderson, Song For Sinners, Turned Around, Me, Among Others
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Henderson - Multiple (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072654600) виниловая пластинка - купить по цене 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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