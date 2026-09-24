Top.Mail.Ru
Bill Evans - Moon Beams (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662629) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bill Evans - Moon Beams (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662629) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bill Evans - Moon Beams (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662629) виниловая пластинка - фото 1
Bill Evans - Moon Beams (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662629) виниловая пластинка - фото 2
Bill Evans - Moon Beams (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662629) виниловая пластинка - фото 3
Bill Evans - Moon Beams (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662629) виниловая пластинка - фото 4
Bill Evans - Moon Beams (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662629) виниловая пластинка - фото 5
Bill Evans - Moon Beams (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662629) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Moon Beams
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Evans - Moon Beams (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662629) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Evans - Moon Beams (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662629) виниловая пластинка - фото 2
  • Bill Evans - Moon Beams (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662629) виниловая пластинка - фото 3
  • Bill Evans - Moon Beams (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662629) виниловая пластинка - фото 4
  • Bill Evans - Moon Beams (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662629) виниловая пластинка - фото 5
  • Bill Evans - Moon Beams (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662629) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715687
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bill Evans - Moon Beams (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662629) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072662629]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Moon Beams
Жанр
Jazz
Трек-лист
Re: Person I Knew, Polka Dots and Moonbeams, I Fall in Love Too Easily, Stairway to the Stars, If You Could See Me Now, It Might as Well Be Spring, In Love in Vain, Very Early
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Evans - Moon Beams (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662629) виниловая пластинка

Moon Beams — альбом 1962 года, записанный джазовым музыкантом Биллом Эвансом и ставший первым альбомом с трио, который он записал после смерти басиста Скотта ЛаФаро. Серия Original Jazz Classics: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент в Cohearent Audio, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на RTI, tip-on конверт Stoughton. В 1962 году Билл Эванс отправился в студию на лейбл Riverside Records для записи первых сессий со своим новообразованным трио. Вызов для пианиста был большим. Правда, он по-прежнему мог прибегнуть к помощи барабанщика Пола Моушна, который играл с ним с 1959 года. Но трагическая смерть басиста Скотта ЛаФаро, погибшего в автокатастрофе 6 июля 1961 года, оставила в трио болезненный пробел. Его закрыл Чак Исраэль, который ранее входил в секстет Джорджа Рассела, а также ненадолго в группу Эрика Долфи. Насколько сильно смерть ЛаФаро потрясла чувствительного Эванса, показывают записи «Moon Beams». Это был первый чисто балладный альбом Эванса, и музыкальное настроение отражало мрачно-грустное и изношенное душевное состояние пианиста. В альбом вошли два важных оригинальных произведения Эванса: «Re: Person I Knew» и «Very Early», которое Эванс написал ещё студентом.

Отзывы о товаре Bill Evans - Moon Beams (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662629) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072662629]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Moon Beams
Жанр
Jazz
Трек-лист
Re: Person I Knew, Polka Dots and Moonbeams, I Fall in Love Too Easily, Stairway to the Stars, If You Could See Me Now, It Might as Well Be Spring, In Love in Vain, Very Early
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Описание
Moon Beams — альбом 1962 года, записанный джазовым музыкантом Биллом Эвансом и ставший первым альбомом с трио, который он записал после смерти басиста Скотта ЛаФаро. Серия Original Jazz Classics: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент в Cohearent Audio, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на RTI, tip-on конверт Stoughton. В 1962 году Билл Эванс отправился в студию на лейбл Riverside Records для записи первых сессий со своим новообразованным трио. Вызов для пианиста был большим. Правда, он по-прежнему мог прибегнуть к помощи барабанщика Пола Моушна, который играл с ним с 1959 года. Но трагическая смерть басиста Скотта ЛаФаро, погибшего в автокатастрофе 6 июля 1961 года, оставила в трио болезненный пробел. Его закрыл Чак Исраэль, который ранее входил в секстет Джорджа Рассела, а также ненадолго в группу Эрика Долфи. Насколько сильно смерть ЛаФаро потрясла чувствительного Эванса, показывают записи «Moon Beams». Это был первый чисто балладный альбом Эванса, и музыкальное настроение отражало мрачно-грустное и изношенное душевное состояние пианиста. В альбом вошли два важных оригинальных произведения Эванса: «Re: Person I Knew» и «Very Early», которое Эванс написал ещё студентом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Evans - Moon Beams (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662629) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...