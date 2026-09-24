Bill Evans - Moon Beams (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662629) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bill Evans - Moon Beams (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662629) виниловая пластинка
Moon Beams — альбом 1962 года, записанный джазовым музыкантом Биллом Эвансом и ставший первым альбомом с трио, который он записал после смерти басиста Скотта ЛаФаро. Серия Original Jazz Classics: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент в Cohearent Audio, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на RTI, tip-on конверт Stoughton. В 1962 году Билл Эванс отправился в студию на лейбл Riverside Records для записи первых сессий со своим новообразованным трио. Вызов для пианиста был большим. Правда, он по-прежнему мог прибегнуть к помощи барабанщика Пола Моушна, который играл с ним с 1959 года. Но трагическая смерть басиста Скотта ЛаФаро, погибшего в автокатастрофе 6 июля 1961 года, оставила в трио болезненный пробел. Его закрыл Чак Исраэль, который ранее входил в секстет Джорджа Рассела, а также ненадолго в группу Эрика Долфи. Насколько сильно смерть ЛаФаро потрясла чувствительного Эванса, показывают записи «Moon Beams». Это был первый чисто балладный альбом Эванса, и музыкальное настроение отражало мрачно-грустное и изношенное душевное состояние пианиста. В альбом вошли два важных оригинальных произведения Эванса: «Re: Person I Knew» и «Very Early», которое Эванс написал ещё студентом.
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