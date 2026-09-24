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Bill Evans - Interplay (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bill Evans - Interplay (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662513) виниловая пластинка

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Bill Evans - Interplay (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662513) виниловая пластинка - фото 1
Bill Evans - Interplay (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662513) виниловая пластинка - фото 2
Bill Evans - Interplay (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662513) виниловая пластинка - фото 3
Bill Evans - Interplay (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662513) виниловая пластинка - фото 4
Bill Evans - Interplay (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662513) виниловая пластинка - фото 5
Bill Evans - Interplay (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662513) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Interplay
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Evans - Interplay (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662513) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Evans - Interplay (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662513) виниловая пластинка - фото 2
  • Bill Evans - Interplay (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662513) виниловая пластинка - фото 3
  • Bill Evans - Interplay (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662513) виниловая пластинка - фото 4
  • Bill Evans - Interplay (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662513) виниловая пластинка - фото 5
  • Bill Evans - Interplay (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662513) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715686
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Загружаем...
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Bill Evans - Interplay (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662513) виниловая пластинка
6 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072662513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Interplay
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
You And The Night And The Music, When You Wish Upon A Star, I'll Never Smile Again, Interplay, You Go To My Head, Wrap Your Troubles In Dreams
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Evans - Interplay (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662513) виниловая пластинка

"Interplay" — альбом легендарного джазового пианиста Билла Эванса 1963 года, изначально выпущенный на лейбле Riverside. К Эвансу присоединились Фредди Хаббард (труба), Джим Холл (гитара), Перси Хит (бас) и Филли Джо Джонс (ударные). Серия Original Jazz Classics: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент в Cohearent Audio, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на RTI, tip-on конверт Stoughton.

Отзывы о товаре Bill Evans - Interplay (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072662513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Interplay
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
You And The Night And The Music, When You Wish Upon A Star, I'll Never Smile Again, Interplay, You Go To My Head, Wrap Your Troubles In Dreams
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Описание
"Interplay" — альбом легендарного джазового пианиста Билла Эванса 1963 года, изначально выпущенный на лейбле Riverside. К Эвансу присоединились Фредди Хаббард (труба), Джим Холл (гитара), Перси Хит (бас) и Филли Джо Джонс (ударные). Серия Original Jazz Classics: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент в Cohearent Audio, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на RTI, tip-on конверт Stoughton.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Evans - Interplay (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072662513) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6050 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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