Chet Baker - It Could Happen To You (Analogue) (0888072197534) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Chet Baker - It Could Happen To You (Analogue) (0888072197534) виниловая пластинка
"(Chet Baker Sings) It Could Happen To You" - ремастированное переиздание студийного альбома джазового трубача Чета Бейкера, первоначально выпущенного в 1958 году. Чесни "Чет" - американский джазовый трубач, руководитель ансамбля. В плеяде трубачей, выдвинувшихся в начальный период развития модерн-джаза, Бейкер занимает одно из ведущих мест. Является первым белым трубачом современного кул-стиля в сфере комбо-джаза. Ему принадлежит важная роль в экспериментах Джерри Маллигана с "бесклавишными" составами комбо, в которых отсутствие гармонической поддержки мелодических голосов партией фортепиано должно было восполняться за счет полифонизации фактуры и требовало развитого гармонического мышления от участников ансамбля. Данные опыты основывались на синтезе различных стилевых элементов модерн-джаза, свинга и современной академической камерной музыки, создали предпосылки для последующего расцвета кул-стиля и "третьего течения". Выступал также как певец, в вокале отличался мягкой лирической манерой исполнения, обладал необычно высоким, почти юношеским голосом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитJean-Michel Jarre - Electronica 1: The Time Machine (08884301898...
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитOST, Blade Runner 2049 (0190758036410) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитSepultura - Beneath The Remains (remastered) (Deluxe Edition) (0...
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в Сплит0196588089817, Mayhem, Daemonic Rites: Live виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитRush - Rush (0199957091060) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитFaith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 470 руб. 6 188 руб.1368 руб. в Сплит2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитAndrea Bocelli - My Christmas (0602547193636) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитThe Chemical Brothers - Brotherhood (5099923481817) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитHerbie Hancock - The Prisoner (Analogue, Tone Poet) (06025084706...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитImagine Dragons - Origins (0602577167959) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитLee Konitz & Charlie Haden - Alone Together (0602508229015) вини...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Chet Baker - It Could Happen To You (Analogue) (0888072197534) виниловая пластинка