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Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка

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Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 1
Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 2
Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 3
Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 4
Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 5
Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 6
Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 7
Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 8
Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 9
Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 10
Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 11
Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 12
Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 13
Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 14
Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 15
Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Sophie Ellis-Bextor
Альбом (сингл)
Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 1
  • Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 2
  • Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 3
  • Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 4
  • Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 5
  • Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 6
  • Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 7
  • Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 8
  • Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 9
  • Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 10
  • Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 11
  • Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 12
  • Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 13
  • Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 14
  • Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 15
  • Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715680
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297389982]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Sophie Ellis-Bextor
Альбом (сингл)
Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Groovejet (If This Ain't Love) 2020, Take Me Home (A Girl Like Me), Murder On The Dancefloor, Get Over You, Music Gets The Best Of Me, Mixed Up World, Catch You, Me And My Imagination, Today The Sun's On Us, Bittersweet, Starlight, Not Giving Up On Love, Heartbreak (Make Me A Dancer), Young Blood, True Faith (BBC Session), Do You Remember The First Time? (Live), Come With Us, Wild Forever, Crying At The Discotheque, My Favourite Things
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Groovejet (If This Ain't Love) 2020, Take Me Home (A Girl Like Me), Murder On The Dancefloor, Get Over You, Music Gets The Best Of Me, Mixed Up World, Catch You, Me And My Imagination, Today The Sun's On Us, Bittersweet, Starlight, Not Giving Up On Love, Heartbreak (Make Me A Dancer), Young Blood, True Faith (BBC Session), Do You Remember The First Time? (Live), Come With Us, Wild Forever, Crying At The Discotheque, My Favourite Things



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297389982]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Sophie Ellis-Bextor
Альбом (сингл)
Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Groovejet (If This Ain't Love) 2020, Take Me Home (A Girl Like Me), Murder On The Dancefloor, Get Over You, Music Gets The Best Of Me, Mixed Up World, Catch You, Me And My Imagination, Today The Sun's On Us, Bittersweet, Starlight, Not Giving Up On Love, Heartbreak (Make Me A Dancer), Young Blood, True Faith (BBC Session), Do You Remember The First Time? (Live), Come With Us, Wild Forever, Crying At The Discotheque, My Favourite Things
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Groovejet (If This Ain't Love) 2020, Take Me Home (A Girl Like Me), Murder On The Dancefloor, Get Over You, Music Gets The Best Of Me, Mixed Up World, Catch You, Me And My Imagination, Today The Sun's On Us, Bittersweet, Starlight, Not Giving Up On Love, Heartbreak (Make Me A Dancer), Young Blood, True Faith (BBC Session), Do You Remember The First Time? (Live), Come With Us, Wild Forever, Crying At The Discotheque, My Favourite Things


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - купить по цене 5470 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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