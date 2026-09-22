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Cal Tjader - Amazonas (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669376) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cal Tjader - Amazonas (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669376) виниловая пластинка

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Cal Tjader - Amazonas (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669376) виниловая пластинка - фото 1
Cal Tjader - Amazonas (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669376) виниловая пластинка - фото 2
Cal Tjader - Amazonas (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669376) виниловая пластинка - фото 3
Cal Tjader - Amazonas (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669376) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cal Tjader
Альбом (сингл)
Amazonas
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cal Tjader - Amazonas (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669376) виниловая пластинка - фото 1
  • Cal Tjader - Amazonas (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669376) виниловая пластинка - фото 2
  • Cal Tjader - Amazonas (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669376) виниловая пластинка - фото 3
  • Cal Tjader - Amazonas (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669376) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715678
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Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072669376]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cal Tjader
Альбом (сингл)
Amazonas
Жанр
Jazz
Трек-лист
Amazonas, Xibaba, Mindoro, Flying, Corine, Noa Noa, Tamanco No Samba, Cahuenga
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Jazz Dispensary Top Shelf Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cal Tjader - Amazonas (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669376) виниловая пластинка

На "Amazonas" легендарный вибрафонист Кэл Тьядер глубоко копается в своем бразильском джаз-фьюжн-мешке 70-х и работает на звуковом пространстве между Рио и Калифорнией. Jazz Dispensary Top Shelf Series: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Кевина Грея, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на RTI, tip-on конверт. Тьядера поддерживают Аирто Морейра (продюсирование) и Джордж Дюк (аранжировки), а также в качестве гостей выступают Эрмето Паскуаль, Дэвид Амаро и Рауль Де Соуза.

Отзывы о товаре Cal Tjader - Amazonas (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669376) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072669376]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cal Tjader
Альбом (сингл)
Amazonas
Жанр
Jazz
Трек-лист
Amazonas, Xibaba, Mindoro, Flying, Corine, Noa Noa, Tamanco No Samba, Cahuenga
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Jazz Dispensary Top Shelf Series
Страна производитель
США
Описание
На "Amazonas" легендарный вибрафонист Кэл Тьядер глубоко копается в своем бразильском джаз-фьюжн-мешке 70-х и работает на звуковом пространстве между Рио и Калифорнией. Jazz Dispensary Top Shelf Series: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Кевина Грея, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на RTI, tip-on конверт. Тьядера поддерживают Аирто Морейра (продюсирование) и Джордж Дюк (аранжировки), а также в качестве гостей выступают Эрмето Паскуаль, Дэвид Амаро и Рауль Де Соуза.
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