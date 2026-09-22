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The 13th Floor Elevators - 13 Of The Best Of (coloured) (5060767444085) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The 13th Floor Elevators - 13 Of The Best Of (coloured) (5060767444085) виниловая пластинка

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The 13th Floor Elevators - 13 Of The Best Of (coloured) (5060767444085) виниловая пластинка - фото 1
The 13th Floor Elevators - 13 Of The Best Of (coloured) (5060767444085) виниловая пластинка - фото 2
The 13th Floor Elevators - 13 Of The Best Of (coloured) (5060767444085) виниловая пластинка - фото 3
The 13th Floor Elevators - 13 Of The Best Of (coloured) (5060767444085) виниловая пластинка - фото 4
The 13th Floor Elevators - 13 Of The Best Of (coloured) (5060767444085) виниловая пластинка - фото 5
The 13th Floor Elevators - 13 Of The Best Of (coloured) (5060767444085) виниловая пластинка - фото 6
The 13th Floor Elevators - 13 Of The Best Of (coloured) (5060767444085) виниловая пластинка - фото 7
The 13th Floor Elevators - 13 Of The Best Of (coloured) (5060767444085) виниловая пластинка - фото 8
The 13th Floor Elevators - 13 Of The Best Of (coloured) (5060767444085) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The 13th Floor Elevators
Альбом (сингл)
13 Of The Best Of
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The 13th Floor Elevators - 13 Of The Best Of (coloured) (5060767444085) виниловая пластинка - фото 1
  • The 13th Floor Elevators - 13 Of The Best Of (coloured) (5060767444085) виниловая пластинка - фото 2
  • The 13th Floor Elevators - 13 Of The Best Of (coloured) (5060767444085) виниловая пластинка - фото 3
  • The 13th Floor Elevators - 13 Of The Best Of (coloured) (5060767444085) виниловая пластинка - фото 4
  • The 13th Floor Elevators - 13 Of The Best Of (coloured) (5060767444085) виниловая пластинка - фото 5
  • The 13th Floor Elevators - 13 Of The Best Of (coloured) (5060767444085) виниловая пластинка - фото 6
  • The 13th Floor Elevators - 13 Of The Best Of (coloured) (5060767444085) виниловая пластинка - фото 7
  • The 13th Floor Elevators - 13 Of The Best Of (coloured) (5060767444085) виниловая пластинка - фото 8
  • The 13th Floor Elevators - 13 Of The Best Of (coloured) (5060767444085) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715659
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Характеристики

Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767444085]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The 13th Floor Elevators
Альбом (сингл)
13 Of The Best Of
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
You're Gonna Miss Me, Through The Rhythm, Roller Coaster, Reverberation (Doubt), Kingdom Of Heaven, I've Got Levitation, She Lives (In A Time Of Her Own), Slip Inside This House, Earthquake, Never Another, Dr Doom, Livin' On, May The Circle Remain Unbroken
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The 13th Floor Elevators - 13 Of The Best Of (coloured) (5060767444085) виниловая пластинка

Это LP, который представляет собой настоящую энциклопедию психоделического рока 1960-х годов. Группа, ставшая пионером в этом жанре, известна своими экспериментальными подходами к звуку, вызывающими гитарными риффами и гипнотическим вокалом Роки Эриксона. Виниловая пластинка включает в себя подборку лучших треков, которые отразили дух времени и стали источником вдохновения для последующих поколений музыкантов. Музыка Thirteenth Floor Elevators — это причудливое сочетание гаражного рока, психоделии и блюза, где тексты часто обращаются к темам сознания, свободы и внутреннего путешествия. Особую атмосферу создают нестандартные аранжировки и использование необычных инструментов, таких как электро-массы (например, электрифицированный глиняный кувшин), что стало отличительной чертой группы. 13 Of The Best — это идеальный подарок для любителей психоделического рока и гаражной музыки. Этот винил поможет открыть группу, которая, несмотря на свою недооцененность, оказала значительное влияние на развитие жанра.

Отзывы о товаре The 13th Floor Elevators - 13 Of The Best Of (coloured) (5060767444085) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767444085]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The 13th Floor Elevators
Альбом (сингл)
13 Of The Best Of
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
You're Gonna Miss Me, Through The Rhythm, Roller Coaster, Reverberation (Doubt), Kingdom Of Heaven, I've Got Levitation, She Lives (In A Time Of Her Own), Slip Inside This House, Earthquake, Never Another, Dr Doom, Livin' On, May The Circle Remain Unbroken
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Это LP, который представляет собой настоящую энциклопедию психоделического рока 1960-х годов. Группа, ставшая пионером в этом жанре, известна своими экспериментальными подходами к звуку, вызывающими гитарными риффами и гипнотическим вокалом Роки Эриксона. Виниловая пластинка включает в себя подборку лучших треков, которые отразили дух времени и стали источником вдохновения для последующих поколений музыкантов. Музыка Thirteenth Floor Elevators — это причудливое сочетание гаражного рока, психоделии и блюза, где тексты часто обращаются к темам сознания, свободы и внутреннего путешествия. Особую атмосферу создают нестандартные аранжировки и использование необычных инструментов, таких как электро-массы (например, электрифицированный глиняный кувшин), что стало отличительной чертой группы. 13 Of The Best — это идеальный подарок для любителей психоделического рока и гаражной музыки. Этот винил поможет открыть группу, которая, несмотря на свою недооцененность, оказала значительное влияние на развитие жанра.
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Отзывы


The 13th Floor Elevators - 13 Of The Best Of (coloured) (5060767444085) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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