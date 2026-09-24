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The Haunted - Songs Of Last Resort (0198028973816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Haunted - Songs Of Last Resort (0198028973816) виниловая пластинка

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The Haunted - Songs Of Last Resort (0198028973816) виниловая пластинка - фото 1
The Haunted - Songs Of Last Resort (0198028973816) виниловая пластинка - фото 2
The Haunted - Songs Of Last Resort (0198028973816) виниловая пластинка - фото 3
The Haunted - Songs Of Last Resort (0198028973816) виниловая пластинка - фото 4
The Haunted - Songs Of Last Resort (0198028973816) виниловая пластинка - фото 5
The Haunted - Songs Of Last Resort (0198028973816) виниловая пластинка - фото 6
The Haunted - Songs Of Last Resort (0198028973816) виниловая пластинка - фото 7
The Haunted - Songs Of Last Resort (0198028973816) виниловая пластинка - фото 8
The Haunted - Songs Of Last Resort (0198028973816) виниловая пластинка - фото 9
The Haunted - Songs Of Last Resort (0198028973816) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Haunted
Альбом (сингл)
Songs Of Last Resort
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Haunted - Songs Of Last Resort (0198028973816) виниловая пластинка - фото 1
  • The Haunted - Songs Of Last Resort (0198028973816) виниловая пластинка - фото 2
  • The Haunted - Songs Of Last Resort (0198028973816) виниловая пластинка - фото 3
  • The Haunted - Songs Of Last Resort (0198028973816) виниловая пластинка - фото 4
  • The Haunted - Songs Of Last Resort (0198028973816) виниловая пластинка - фото 5
  • The Haunted - Songs Of Last Resort (0198028973816) виниловая пластинка - фото 6
  • The Haunted - Songs Of Last Resort (0198028973816) виниловая пластинка - фото 7
  • The Haunted - Songs Of Last Resort (0198028973816) виниловая пластинка - фото 8
  • The Haunted - Songs Of Last Resort (0198028973816) виниловая пластинка - фото 9
  • The Haunted - Songs Of Last Resort (0198028973816) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715658
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Haunted - Songs Of Last Resort (0198028973816) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028973816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Haunted
Альбом (сингл)
Songs Of Last Resort
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Warhead, In Fire Reborn, Death To The Crown, To Bleed Out, Unbound, Hell Is Wasted On The Dead, Through The Fire, Collateral Carnage, Blood Clots, Salvation Recalled, Labyrinth of Lies, Letters of Last Resort
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Haunted - Songs Of Last Resort (0198028973816) виниловая пластинка

Шведские пионеры трэш-метала The Haunted громко возвращаются со своим 10-м студийным альбомом «Songs Of Last Resort». «Songs Of Last Resort» — первый релиз группы за 8 лет, включающий 12 мощных треков общей продолжительностью 40 минут абсолютной тяжести. Сведение и мастеринг искусно выполнены Йенсом Богреном в студии Fascination Street Studios (Kreator, Arch Enemy, Sepultura и т. д.).

Отзывы о товаре The Haunted - Songs Of Last Resort (0198028973816) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028973816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Haunted
Альбом (сингл)
Songs Of Last Resort
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Warhead, In Fire Reborn, Death To The Crown, To Bleed Out, Unbound, Hell Is Wasted On The Dead, Through The Fire, Collateral Carnage, Blood Clots, Salvation Recalled, Labyrinth of Lies, Letters of Last Resort
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Шведские пионеры трэш-метала The Haunted громко возвращаются со своим 10-м студийным альбомом «Songs Of Last Resort». «Songs Of Last Resort» — первый релиз группы за 8 лет, включающий 12 мощных треков общей продолжительностью 40 минут абсолютной тяжести. Сведение и мастеринг искусно выполнены Йенсом Богреном в студии Fascination Street Studios (Kreator, Arch Enemy, Sepultura и т. д.).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Haunted - Songs Of Last Resort (0198028973816) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4080 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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