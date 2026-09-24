Top.Mail.Ru
Chick Corea - The Chick Corea Elektric Band (0708857330218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Chick Corea - The Chick Corea Elektric Band (0708857330218) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Chick Corea - The Chick Corea Elektric Band (0708857330218) виниловая пластинка - фото 1
Chick Corea - The Chick Corea Elektric Band (0708857330218) виниловая пластинка - фото 2
Chick Corea - The Chick Corea Elektric Band (0708857330218) виниловая пластинка - фото 3
Chick Corea - The Chick Corea Elektric Band (0708857330218) виниловая пластинка - фото 4
Chick Corea - The Chick Corea Elektric Band (0708857330218) виниловая пластинка - фото 5
Chick Corea - The Chick Corea Elektric Band (0708857330218) виниловая пластинка - фото 6
Chick Corea - The Chick Corea Elektric Band (0708857330218) виниловая пластинка - фото 7
Chick Corea - The Chick Corea Elektric Band (0708857330218) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chick Corea
Альбом (сингл)
The Chick Corea Elektric Band
Жанр
Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chick Corea - The Chick Corea Elektric Band (0708857330218) виниловая пластинка - фото 1
  • Chick Corea - The Chick Corea Elektric Band (0708857330218) виниловая пластинка - фото 2
  • Chick Corea - The Chick Corea Elektric Band (0708857330218) виниловая пластинка - фото 3
  • Chick Corea - The Chick Corea Elektric Band (0708857330218) виниловая пластинка - фото 4
  • Chick Corea - The Chick Corea Elektric Band (0708857330218) виниловая пластинка - фото 5
  • Chick Corea - The Chick Corea Elektric Band (0708857330218) виниловая пластинка - фото 6
  • Chick Corea - The Chick Corea Elektric Band (0708857330218) виниловая пластинка - фото 7
  • Chick Corea - The Chick Corea Elektric Band (0708857330218) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715648
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Chick Corea - The Chick Corea Elektric Band (0708857330218) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Candid
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[0708857330218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chick Corea
Альбом (сингл)
The Chick Corea Elektric Band
Жанр
Fusion
Трек-лист
City Gates, Rumble, Side Walk, Cool Weasel Boogie, Got A Match?, Elektric City, No Zone, King Cockroach, India Town, All Love, Silver Temple
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chick Corea - The Chick Corea Elektric Band (0708857330218) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: City Gates, Rumble, Side Walk, Cool Weasel Boogie, Got A Match?, Elektric City, No Zone, King Cockroach, India Town, All Love, Silver Temple

Отзывы о товаре Chick Corea - The Chick Corea Elektric Band (0708857330218) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Candid
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[0708857330218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chick Corea
Альбом (сингл)
The Chick Corea Elektric Band
Жанр
Fusion
Трек-лист
City Gates, Rumble, Side Walk, Cool Weasel Boogie, Got A Match?, Elektric City, No Zone, King Cockroach, India Town, All Love, Silver Temple
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: City Gates, Rumble, Side Walk, Cool Weasel Boogie, Got A Match?, Elektric City, No Zone, King Cockroach, India Town, All Love, Silver Temple
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chick Corea - The Chick Corea Elektric Band (0708857330218) виниловая пластинка - стоимость товара 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...