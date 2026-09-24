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Chick Corea - Light Years (0708857330317) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chick Corea - Light Years (0708857330317) виниловая пластинка

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Chick Corea - Light Years (0708857330317) виниловая пластинка - фото 1
Chick Corea - Light Years (0708857330317) виниловая пластинка - фото 2
Chick Corea - Light Years (0708857330317) виниловая пластинка - фото 3
Chick Corea - Light Years (0708857330317) виниловая пластинка - фото 4
Chick Corea - Light Years (0708857330317) виниловая пластинка - фото 5
Chick Corea - Light Years (0708857330317) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chick Corea
Альбом (сингл)
Light Years
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chick Corea - Light Years (0708857330317) виниловая пластинка - фото 1
  • Chick Corea - Light Years (0708857330317) виниловая пластинка - фото 2
  • Chick Corea - Light Years (0708857330317) виниловая пластинка - фото 3
  • Chick Corea - Light Years (0708857330317) виниловая пластинка - фото 4
  • Chick Corea - Light Years (0708857330317) виниловая пластинка - фото 5
  • Chick Corea - Light Years (0708857330317) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715647
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Chick Corea - Light Years (0708857330317) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Candid
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[0708857330317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chick Corea
Альбом (сингл)
Light Years
Жанр
Jazz
Трек-лист
Light Years, Second Sight, Flamingo, Prism, Time Track, Starlight, Your Eyes, The Dragon, View From The Outside, Smokescreen, Hymn Of The Heart, Kaleidoscope
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chick Corea - Light Years (0708857330317) виниловая пластинка

Для второго выступления The Elektric Band Чик Кориа - почитаемый 27-кратный обладатель Грэмми и мастер джаза Национального фонда искусств - вошел в студию с Дэйвом Веклом на барабанах, Джоном Патитуччи на басу и два новых игрока, которые укрепят классический состав группы: гитарист Фрэнк Гамбале и саксофонист Эрик Мариенталь. Альбом Light Years выпущенный более интенсивно, чем его предшественник, содержит несколько последовательных треков - попытку Кориа охватить более широкую аудиторию с помощью более жесткой, фанковой и в высшей степени более коммуникативной музыки, чем он записал на альбоме The Chick Corea Elektric Band 1986 года. Четкий, неудержимо запоминающийся заглавный трек является ярким примером более коммерческих устремлений Кориа к альбому: Патитуччи закладывает жирный, фанк-грув с несколькими сытными басовыми партиями (явная благосклонность того времени), а резкий альт-саксофон Мариенталя напыщенный. сверху. Этот грувовый трек не только завоевал популярность среди слушателей, но и получил премию «Грэмми» за лучшее. инструментальное исполнение в стиле R&B на 31-й ежегодной премии «Грэмми». Первоначально выпущенный на GRP Records в 1987 году, альбом также содержит мечтательные композиции современного джаза « Second Sight » и « The Dragon », секвенсор « Time Track », « Flamingo » с участием Карлоса Риоса на гитаре и зажигательное техно. проявление силы, сложнейший доводчик, « Калейдоскоп ».

Отзывы о товаре Chick Corea - Light Years (0708857330317) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Candid
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[0708857330317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chick Corea
Альбом (сингл)
Light Years
Жанр
Jazz
Трек-лист
Light Years, Second Sight, Flamingo, Prism, Time Track, Starlight, Your Eyes, The Dragon, View From The Outside, Smokescreen, Hymn Of The Heart, Kaleidoscope
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Для второго выступления The Elektric Band Чик Кориа - почитаемый 27-кратный обладатель Грэмми и мастер джаза Национального фонда искусств - вошел в студию с Дэйвом Веклом на барабанах, Джоном Патитуччи на басу и два новых игрока, которые укрепят классический состав группы: гитарист Фрэнк Гамбале и саксофонист Эрик Мариенталь. Альбом Light Years выпущенный более интенсивно, чем его предшественник, содержит несколько последовательных треков - попытку Кориа охватить более широкую аудиторию с помощью более жесткой, фанковой и в высшей степени более коммуникативной музыки, чем он записал на альбоме The Chick Corea Elektric Band 1986 года. Четкий, неудержимо запоминающийся заглавный трек является ярким примером более коммерческих устремлений Кориа к альбому: Патитуччи закладывает жирный, фанк-грув с несколькими сытными басовыми партиями (явная благосклонность того времени), а резкий альт-саксофон Мариенталя напыщенный. сверху. Этот грувовый трек не только завоевал популярность среди слушателей, но и получил премию «Грэмми» за лучшее. инструментальное исполнение в стиле R&B на 31-й ежегодной премии «Грэмми». Первоначально выпущенный на GRP Records в 1987 году, альбом также содержит мечтательные композиции современного джаза « Second Sight » и « The Dragon », секвенсор « Time Track », « Flamingo » с участием Карлоса Риоса на гитаре и зажигательное техно. проявление силы, сложнейший доводчик, « Калейдоскоп ».
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Отзывы


Chick Corea - Light Years (0708857330317) виниловая пластинка - купить по цене 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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