Chick Corea - Light Years (0708857330317) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Chick Corea - Light Years (0708857330317) виниловая пластинка
Для второго выступления The Elektric Band Чик Кориа - почитаемый 27-кратный обладатель Грэмми и мастер джаза Национального фонда искусств - вошел в студию с Дэйвом Веклом на барабанах, Джоном Патитуччи на басу и два новых игрока, которые укрепят классический состав группы: гитарист Фрэнк Гамбале и саксофонист Эрик Мариенталь. Альбом Light Years выпущенный более интенсивно, чем его предшественник, содержит несколько последовательных треков - попытку Кориа охватить более широкую аудиторию с помощью более жесткой, фанковой и в высшей степени более коммуникативной музыки, чем он записал на альбоме The Chick Corea Elektric Band 1986 года. Четкий, неудержимо запоминающийся заглавный трек является ярким примером более коммерческих устремлений Кориа к альбому: Патитуччи закладывает жирный, фанк-грув с несколькими сытными басовыми партиями (явная благосклонность того времени), а резкий альт-саксофон Мариенталя напыщенный. сверху. Этот грувовый трек не только завоевал популярность среди слушателей, но и получил премию «Грэмми» за лучшее. инструментальное исполнение в стиле R&B на 31-й ежегодной премии «Грэмми». Первоначально выпущенный на GRP Records в 1987 году, альбом также содержит мечтательные композиции современного джаза « Second Sight » и « The Dragon », секвенсор « Time Track », « Flamingo » с участием Карлоса Риоса на гитаре и зажигательное техно. проявление силы, сложнейший доводчик, « Калейдоскоп ».
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