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Chick Corea - Beneath The Mask (0708857330614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chick Corea - Beneath The Mask (0708857330614) виниловая пластинка

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Chick Corea - Beneath The Mask (0708857330614) виниловая пластинка - фото 1
Chick Corea - Beneath The Mask (0708857330614) виниловая пластинка - фото 2
Chick Corea - Beneath The Mask (0708857330614) виниловая пластинка - фото 3
Chick Corea - Beneath The Mask (0708857330614) виниловая пластинка - фото 4
Chick Corea - Beneath The Mask (0708857330614) виниловая пластинка - фото 5
Chick Corea - Beneath The Mask (0708857330614) виниловая пластинка - фото 6
Chick Corea - Beneath The Mask (0708857330614) виниловая пластинка - фото 7
Chick Corea - Beneath The Mask (0708857330614) виниловая пластинка - фото 8
Chick Corea - Beneath The Mask (0708857330614) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chick Corea
Альбом (сингл)
Beneath The Mask
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chick Corea - Beneath The Mask (0708857330614) виниловая пластинка - фото 1
  • Chick Corea - Beneath The Mask (0708857330614) виниловая пластинка - фото 2
  • Chick Corea - Beneath The Mask (0708857330614) виниловая пластинка - фото 3
  • Chick Corea - Beneath The Mask (0708857330614) виниловая пластинка - фото 4
  • Chick Corea - Beneath The Mask (0708857330614) виниловая пластинка - фото 5
  • Chick Corea - Beneath The Mask (0708857330614) виниловая пластинка - фото 6
  • Chick Corea - Beneath The Mask (0708857330614) виниловая пластинка - фото 7
  • Chick Corea - Beneath The Mask (0708857330614) виниловая пластинка - фото 8
  • Chick Corea - Beneath The Mask (0708857330614) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715646
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Chick Corea - Beneath The Mask (0708857330614) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Candid
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[0708857330614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chick Corea
Альбом (сингл)
Beneath The Mask
Жанр
Jazz
Трек-лист
Beneath The Mask, Little Things That Count, One Of Us Is Over 40., A Wave Goodbye, Lifescape, Jammin E. Crickt, Charged Particles, Free Step, 99 Flavors, Illusions
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chick Corea - Beneath The Mask (0708857330614) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Beneath The Mask, Little Things That Count, One Of Us Is Over 40., A Wave Goodbye, Lifescape, Jammin E. Crickt, Charged Particles, Free Step, 99 Flavors, Illusions

Отзывы о товаре Chick Corea - Beneath The Mask (0708857330614) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Candid
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[0708857330614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chick Corea
Альбом (сингл)
Beneath The Mask
Жанр
Jazz
Трек-лист
Beneath The Mask, Little Things That Count, One Of Us Is Over 40., A Wave Goodbye, Lifescape, Jammin E. Crickt, Charged Particles, Free Step, 99 Flavors, Illusions
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Beneath The Mask, Little Things That Count, One Of Us Is Over 40., A Wave Goodbye, Lifescape, Jammin E. Crickt, Charged Particles, Free Step, 99 Flavors, Illusions
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chick Corea - Beneath The Mask (0708857330614) виниловая пластинка - стоимость товара 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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