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Shakin' Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Shakin' Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка

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Shakin&#039; Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка - фото 1
Shakin&#039; Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка - фото 2
Shakin&#039; Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка - фото 3
Shakin&#039; Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка - фото 4
Shakin&#039; Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка - фото 5
Shakin&#039; Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка - фото 6
Shakin&#039; Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка - фото 7
Shakin&#039; Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка - фото 8
Shakin&#039; Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка - фото 9
Shakin&#039; Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка - фото 10
Shakin&#039; Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка - фото 11
Shakin&#039; Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Shakin' Stevens
Альбом (сингл)
Singled Out: The Definitive Singles Collection
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Shakin&#039; Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка - фото 1
  • Shakin&#039; Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка - фото 2
  • Shakin&#039; Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка - фото 3
  • Shakin&#039; Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка - фото 4
  • Shakin&#039; Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка - фото 5
  • Shakin&#039; Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка - фото 6
  • Shakin&#039; Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка - фото 7
  • Shakin&#039; Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка - фото 8
  • Shakin&#039; Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка - фото 9
  • Shakin&#039; Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка - фото 10
  • Shakin&#039; Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка - фото 11
  • Shakin&#039; Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715645
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Shakin' Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538608021]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Shakin' Stevens
Альбом (сингл)
Singled Out: The Definitive Singles Collection
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Never, Somebody Touched Me, Treat Her Right, Hot Dog, Marie, Marie, This Ole House, Your Drive Me Crazy, Green Door, It’s Raining, Oh Julie, Give Me Your Heart Tonight, It’s Late, Cry Just A Little Bit, A Love Worth Waiting For, A Letter To You, Teardrops, Turning Away, Come See About Me, Feel The Need In Me, Love Attack, Radio, Trouble, Now Listen, Last Man Alive, Down In The Hole, Merry Christmas Everyone
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shakin' Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Never, Somebody Touched Me, Treat Her Right, Hot Dog, Marie, Marie, This Ole House, Your Drive Me Crazy, Green Door, It’s Raining, Oh Julie, Give Me Your Heart Tonight, It’s Late, Cry Just A Little Bit, A Love Worth Waiting For, A Letter To You, Teardrops, Turning Away, Come See About Me, Feel The Need In Me, Love Attack, Radio, Trouble, Now Listen, Last Man Alive, Down In The Hole, Merry Christmas Everyone



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Shakin' Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538608021]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Shakin' Stevens
Альбом (сингл)
Singled Out: The Definitive Singles Collection
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Never, Somebody Touched Me, Treat Her Right, Hot Dog, Marie, Marie, This Ole House, Your Drive Me Crazy, Green Door, It’s Raining, Oh Julie, Give Me Your Heart Tonight, It’s Late, Cry Just A Little Bit, A Love Worth Waiting For, A Letter To You, Teardrops, Turning Away, Come See About Me, Feel The Need In Me, Love Attack, Radio, Trouble, Now Listen, Last Man Alive, Down In The Hole, Merry Christmas Everyone
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Never, Somebody Touched Me, Treat Her Right, Hot Dog, Marie, Marie, This Ole House, Your Drive Me Crazy, Green Door, It’s Raining, Oh Julie, Give Me Your Heart Tonight, It’s Late, Cry Just A Little Bit, A Love Worth Waiting For, A Letter To You, Teardrops, Turning Away, Come See About Me, Feel The Need In Me, Love Attack, Radio, Trouble, Now Listen, Last Man Alive, Down In The Hole, Merry Christmas Everyone


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Shakin' Stevens - Singled Out: The Definitive Singles Collection (4050538608021) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4200 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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