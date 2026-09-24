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Bryan Ferry - As Time Goes By (coloured) (4099964039658) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bryan Ferry - As Time Goes By (coloured) (4099964039658) виниловая пластинка

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Bryan Ferry - As Time Goes By (coloured) (4099964039658) виниловая пластинка - фото 1
Bryan Ferry - As Time Goes By (coloured) (4099964039658) виниловая пластинка - фото 2
Bryan Ferry - As Time Goes By (coloured) (4099964039658) виниловая пластинка - фото 3
Bryan Ferry - As Time Goes By (coloured) (4099964039658) виниловая пластинка - фото 4
Bryan Ferry - As Time Goes By (coloured) (4099964039658) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
As Time Goes By
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bryan Ferry - As Time Goes By (coloured) (4099964039658) виниловая пластинка - фото 1
  • Bryan Ferry - As Time Goes By (coloured) (4099964039658) виниловая пластинка - фото 2
  • Bryan Ferry - As Time Goes By (coloured) (4099964039658) виниловая пластинка - фото 3
  • Bryan Ferry - As Time Goes By (coloured) (4099964039658) виниловая пластинка - фото 4
  • Bryan Ferry - As Time Goes By (coloured) (4099964039658) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715641
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bryan Ferry - As Time Goes By (coloured) (4099964039658) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964039658]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
As Time Goes By
Жанр
Jazz
Трек-лист
As Time Goes By, The Way You Look Tonight, Easy Living, I'm in the Mood for Love, Where or When, When Somebody Thinks You're Wonderful, Sweet and Lovely, Miss Otis Regrets, Time on My Hands, Lover, Come Back to Me, Falling in Love Again, Love Me or Leave Me, You Do Something to Me, Just One of Those Things, September Song
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bryan Ferry - As Time Goes By (coloured) (4099964039658) виниловая пластинка

"As Time Goes By" - десятый сольный студийный альбом британского певца и автора песен Брайана Ферри, вышедший в 1999 году. В альбоме Ферри переосмысливает джазовые стандарты и романтические баллады, включая "The Way You Look Tonight", "I'm in the Mood for Love" и легендарный заглавный трек "As Time Goes By". С пышной оркестровкой Ферри мастерски возвращает к жизни эти любимые песни, отдавая дань уважения золотому веку музыки, придавая им свою собственную уникальную интерпретацию. Лимитированное переиздание 2025 года представлено на виниле золотого цвета. Брайан Ферри - певец и автор песен из Великобритании. Музыкант наиболее известен как лидер легендарного коллектива Roxy Music. Еще будучи членом Roxy Music, Ferry начал успешную сольную карьеру, которая продолжается и в настоящее время.

Отзывы о товаре Bryan Ferry - As Time Goes By (coloured) (4099964039658) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964039658]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
As Time Goes By
Жанр
Jazz
Трек-лист
As Time Goes By, The Way You Look Tonight, Easy Living, I'm in the Mood for Love, Where or When, When Somebody Thinks You're Wonderful, Sweet and Lovely, Miss Otis Regrets, Time on My Hands, Lover, Come Back to Me, Falling in Love Again, Love Me or Leave Me, You Do Something to Me, Just One of Those Things, September Song
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"As Time Goes By" - десятый сольный студийный альбом британского певца и автора песен Брайана Ферри, вышедший в 1999 году. В альбоме Ферри переосмысливает джазовые стандарты и романтические баллады, включая "The Way You Look Tonight", "I'm in the Mood for Love" и легендарный заглавный трек "As Time Goes By". С пышной оркестровкой Ферри мастерски возвращает к жизни эти любимые песни, отдавая дань уважения золотому веку музыки, придавая им свою собственную уникальную интерпретацию. Лимитированное переиздание 2025 года представлено на виниле золотого цвета. Брайан Ферри - певец и автор песен из Великобритании. Музыкант наиболее известен как лидер легендарного коллектива Roxy Music. Еще будучи членом Roxy Music, Ferry начал успешную сольную карьеру, которая продолжается и в настоящее время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bryan Ferry - As Time Goes By (coloured) (4099964039658) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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