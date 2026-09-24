McCoy Tyner - Extensions (Analogue, Tone Poet) (0602435268170) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара McCoy Tyner - Extensions (Analogue, Tone Poet) (0602435268170) виниловая пластинка
"Expansions" - ремастированное переиздание студийного альбома джазового пианиста Маккой Тайнера, первоначально выпущенного в 1970 году. В записи альбома приняли участия следующие музыканты: Гари Бартс, Уэйн Шортер, Рон Картер, Херби Льюис и Фредди Уэйтс. Маккой Тайнер - американский джазовый пианист, известный как своей работой в ансамбле Джона Колтрейна, так и сольной карьерой. Один из выдающихся представителей модального джаза и хард-бопа. МакКой был членом жюри на 6-й, 10-й и 11-й ежегодных церемониях вручения Независимой Музыкальной Награды (Independent Music Awards), которая вручается независимым артистам для поддержания их карьеры. В последние годы он писал аранжировки для биг—бенда, включая в них струнную секцию, и использовал не только джазовую, но и популярную музыку. За свою продолжительную карьеру Тайнер выпустил более 80 альбомов под своим именем, четыре раза был удостоен премии Grammy, а в 2002 был награждён почётным званием Мастер Джаза Национальным Фондом Искусств. Он оказал влияние на целые поколения импровизаторов, продолжая оставаться скромным и духовно устремлённым человеком.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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