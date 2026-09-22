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Sam Rivers - A New Conception (Analogue, Tone Poet) (0602455716101) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sam Rivers - A New Conception (Analogue, Tone Poet) (0602455716101) виниловая пластинка

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Sam Rivers - A New Conception (Analogue, Tone Poet) (0602455716101) виниловая пластинка - фото 1
Sam Rivers - A New Conception (Analogue, Tone Poet) (0602455716101) виниловая пластинка - фото 2
Sam Rivers - A New Conception (Analogue, Tone Poet) (0602455716101) виниловая пластинка - фото 3
Sam Rivers - A New Conception (Analogue, Tone Poet) (0602455716101) виниловая пластинка - фото 4
Sam Rivers - A New Conception (Analogue, Tone Poet) (0602455716101) виниловая пластинка - фото 5
Sam Rivers - A New Conception (Analogue, Tone Poet) (0602455716101) виниловая пластинка - фото 6
Sam Rivers - A New Conception (Analogue, Tone Poet) (0602455716101) виниловая пластинка - фото 7
Sam Rivers - A New Conception (Analogue, Tone Poet) (0602455716101) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sam Rivers
Альбом (сингл)
A New Conception
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sam Rivers - A New Conception (Analogue, Tone Poet) (0602455716101) виниловая пластинка - фото 1
  • Sam Rivers - A New Conception (Analogue, Tone Poet) (0602455716101) виниловая пластинка - фото 2
  • Sam Rivers - A New Conception (Analogue, Tone Poet) (0602455716101) виниловая пластинка - фото 3
  • Sam Rivers - A New Conception (Analogue, Tone Poet) (0602455716101) виниловая пластинка - фото 4
  • Sam Rivers - A New Conception (Analogue, Tone Poet) (0602455716101) виниловая пластинка - фото 5
  • Sam Rivers - A New Conception (Analogue, Tone Poet) (0602455716101) виниловая пластинка - фото 6
  • Sam Rivers - A New Conception (Analogue, Tone Poet) (0602455716101) виниловая пластинка - фото 7
  • Sam Rivers - A New Conception (Analogue, Tone Poet) (0602455716101) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715633
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Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455716101]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sam Rivers
Альбом (сингл)
A New Conception
Жанр
Jazz
Трек-лист
When I Fall In Love, I'll Never Smile Again, Detour Ahead, That's All, What A Difference A Day Makes, Temptation, Secret Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sam Rivers - A New Conception (Analogue, Tone Poet) (0602455716101) виниловая пластинка

LP - это стереоиздание Tone Poet Vinyl Edition было спродюсировано Джо Харли, мастеринг осуществил Кевин Грей (Cohearent Audio) с оригинальных аналоговых мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле на лейбле Record Technology Inc. (RTI) и упаковано в роскошный разворотный конверт с наклейкой. Выпустив два потрясающих альбома оригинального материала, включая его замечательный дебютный Fuchsia Swing Song (1964) и последовавший за ним Contours (1965), мультиинструменталист Сэм Риверс пошел в другом направлении на своем третьем альбоме Blue Note A New Conception (1966), представив набор стандартов, которые получили захватывающие интерпретации с квартетом, включающим Хэла Гэлпера на фортепиано, Герберта Льюиса на басу и Стива Эллингтона на барабанах. Несмотря на заезженный репертуар — включая каштановые « When I Fall In Love », « I'll Never Smile Again », « Detour Ahead » и « Secret Love » — поразительная оригинальность Риверса совершенно очевидна в каждом из этих семи выступлений, на которых он звучит на тенор-саксофоне, сопрано-саксофоне и флейте. Это стереоиздание Tone Poet Vinyl Edition было спродюсировано Джо Харли сведено Кевином Греем (Cohearent Audio) с оригинальных аналоговых мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле на лейбле Record Technology Inc. (RTI) и упаковано в роскошный разворотный конверт с наклейкой.

Отзывы о товаре Sam Rivers - A New Conception (Analogue, Tone Poet) (0602455716101) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455716101]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sam Rivers
Альбом (сингл)
A New Conception
Жанр
Jazz
Трек-лист
When I Fall In Love, I'll Never Smile Again, Detour Ahead, That's All, What A Difference A Day Makes, Temptation, Secret Love
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
LP - это стереоиздание Tone Poet Vinyl Edition было спродюсировано Джо Харли, мастеринг осуществил Кевин Грей (Cohearent Audio) с оригинальных аналоговых мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле на лейбле Record Technology Inc. (RTI) и упаковано в роскошный разворотный конверт с наклейкой. Выпустив два потрясающих альбома оригинального материала, включая его замечательный дебютный Fuchsia Swing Song (1964) и последовавший за ним Contours (1965), мультиинструменталист Сэм Риверс пошел в другом направлении на своем третьем альбоме Blue Note A New Conception (1966), представив набор стандартов, которые получили захватывающие интерпретации с квартетом, включающим Хэла Гэлпера на фортепиано, Герберта Льюиса на басу и Стива Эллингтона на барабанах. Несмотря на заезженный репертуар — включая каштановые « When I Fall In Love », « I'll Never Smile Again », « Detour Ahead » и « Secret Love » — поразительная оригинальность Риверса совершенно очевидна в каждом из этих семи выступлений, на которых он звучит на тенор-саксофоне, сопрано-саксофоне и флейте. Это стереоиздание Tone Poet Vinyl Edition было спродюсировано Джо Харли сведено Кевином Греем (Cohearent Audio) с оригинальных аналоговых мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле на лейбле Record Technology Inc. (RTI) и упаковано в роскошный разворотный конверт с наклейкой.
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