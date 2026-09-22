Sam Rivers - A New Conception (Analogue, Tone Poet) (0602455716101) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Sam Rivers - A New Conception (Analogue, Tone Poet) (0602455716101) виниловая пластинка
LP - это стереоиздание Tone Poet Vinyl Edition было спродюсировано Джо Харли, мастеринг осуществил Кевин Грей (Cohearent Audio) с оригинальных аналоговых мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле на лейбле Record Technology Inc. (RTI) и упаковано в роскошный разворотный конверт с наклейкой. Выпустив два потрясающих альбома оригинального материала, включая его замечательный дебютный Fuchsia Swing Song (1964) и последовавший за ним Contours (1965), мультиинструменталист Сэм Риверс пошел в другом направлении на своем третьем альбоме Blue Note A New Conception (1966), представив набор стандартов, которые получили захватывающие интерпретации с квартетом, включающим Хэла Гэлпера на фортепиано, Герберта Льюиса на басу и Стива Эллингтона на барабанах. Несмотря на заезженный репертуар — включая каштановые « When I Fall In Love », « I'll Never Smile Again », « Detour Ahead » и « Secret Love » — поразительная оригинальность Риверса совершенно очевидна в каждом из этих семи выступлений, на которых он звучит на тенор-саксофоне, сопрано-саксофоне и флейте. Это стереоиздание Tone Poet Vinyl Edition было спродюсировано Джо Харли сведено Кевином Греем (Cohearent Audio) с оригинальных аналоговых мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле на лейбле Record Technology Inc. (RTI) и упаковано в роскошный разворотный конверт с наклейкой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитGillan - Double Trouble (2Lp) (5014797895133) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитAlan Parsons - Very Best Of Live (2Lp, Music On Vinyl,Gatefold) ...
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитLinkin Park - Reanimation (0093624920830) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 810 руб. 7 683 руб.1453 руб. в СплитMuse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) ви...
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитLinkin Park - A Thousand Suns (0093624963189) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитWhitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) ...
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитAC/DC - Live (5099751283614) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитMy Chemical Romance - The Black Parade Is Dead! (0093624899648) ...
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитFrank Sinatra - Singles Collection (3Lp, White Vinyl) (506040374...
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитPeter Gabriel - Long Walk Home (OST) (Half Speed) (0884108005187...
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитJohn Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) в...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Sam Rivers - A New Conception (Analogue, Tone Poet) (0602455716101) виниловая пластинка