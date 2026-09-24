Joshua Redman - Words Fall Short (0602475915102) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joshua Redman
Альбом (сингл)
Words Fall Short
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 715631
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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475915102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joshua Redman
Альбом (сингл)
Words Fall Short
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Message To Unsend, So It Goes, Words Fall Short, Borrowed Eyes, Icarus, Over The Jelly-Green Sky, She Knows, Era’s End
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joshua Redman - Words Fall Short (0602475915102) виниловая пластинка
На альбоме "Words Fall Short" саксофонист Джошуа Редман исполняет выдающиеся и атмосферные композиции, которые он создавал последние несколько лет, не имея в виду какой-либо конкретный проект. Записи дополняются участием молодых и невероятно талантливых музыкантов: пианиста Пола Корниша, басиста Филипа Норриса и барабанщика Назира Эбо. Саксофонистка Мелисса Алдана и трубач Скайлар Танг добавляют особый колорит в качестве приглашенных музыкантов. Как и на предыдущем альбоме "Where Are We", певица Габриэль Кавасса вновь появляется в альбоме, но на этот раз только в одной песне ("Era's End").
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Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475915102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joshua Redman
Альбом (сингл)
Words Fall Short
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Message To Unsend, So It Goes, Words Fall Short, Borrowed Eyes, Icarus, Over The Jelly-Green Sky, She Knows, Era’s End
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
На альбоме "Words Fall Short" саксофонист Джошуа Редман исполняет выдающиеся и атмосферные композиции, которые он создавал последние несколько лет, не имея в виду какой-либо конкретный проект. Записи дополняются участием молодых и невероятно талантливых музыкантов: пианиста Пола Корниша, басиста Филипа Норриса и барабанщика Назира Эбо. Саксофонистка Мелисса Алдана и трубач Скайлар Танг добавляют особый колорит в качестве приглашенных музыкантов. Как и на предыдущем альбоме "Where Are We", певица Габриэль Кавасса вновь появляется в альбоме, но на этот раз только в одной песне ("Era's End").
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Joshua Redman - Words Fall Short (0602475915102) виниловая пластинка - по цене 4660 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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