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Andrew Hill - Andrew!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458119985) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Andrew Hill - Andrew!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458119985) виниловая пластинка

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Andrew Hill - Andrew!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458119985) виниловая пластинка - фото 1
Andrew Hill - Andrew!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458119985) виниловая пластинка - фото 2
Andrew Hill - Andrew!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458119985) виниловая пластинка - фото 3
Andrew Hill - Andrew!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458119985) виниловая пластинка - фото 4
Andrew Hill - Andrew!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458119985) виниловая пластинка - фото 5
Andrew Hill - Andrew!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458119985) виниловая пластинка - фото 6
Andrew Hill - Andrew!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458119985) виниловая пластинка - фото 7
Andrew Hill - Andrew!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458119985) виниловая пластинка - фото 8
Andrew Hill - Andrew!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458119985) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Andrew Hill
Альбом (сингл)
Andrew!!!
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Andrew Hill - Andrew!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458119985) виниловая пластинка - фото 1
  • Andrew Hill - Andrew!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458119985) виниловая пластинка - фото 2
  • Andrew Hill - Andrew!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458119985) виниловая пластинка - фото 3
  • Andrew Hill - Andrew!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458119985) виниловая пластинка - фото 4
  • Andrew Hill - Andrew!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458119985) виниловая пластинка - фото 5
  • Andrew Hill - Andrew!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458119985) виниловая пластинка - фото 6
  • Andrew Hill - Andrew!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458119985) виниловая пластинка - фото 7
  • Andrew Hill - Andrew!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458119985) виниловая пластинка - фото 8
  • Andrew Hill - Andrew!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458119985) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715629
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Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458119985]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Andrew Hill
Альбом (сингл)
Andrew!!!
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
The Groits - Andrew Hill, Black Monday - Andrew Hill, Duplicity - Andrew Hill, Le Serpent Qui Danse - Andrew Hill, No Doubt - Andrew Hill, Symmetry - Andrew Hill
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Andrew Hill - Andrew!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458119985) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Groits - Andrew Hill, Black Monday - Andrew Hill, Duplicity - Andrew Hill, Le Serpent Qui Danse - Andrew Hill, No Doubt - Andrew Hill, Symmetry - Andrew Hill

Отзывы о товаре Andrew Hill - Andrew!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458119985) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458119985]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Andrew Hill
Альбом (сингл)
Andrew!!!
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
The Groits - Andrew Hill, Black Monday - Andrew Hill, Duplicity - Andrew Hill, Le Serpent Qui Danse - Andrew Hill, No Doubt - Andrew Hill, Symmetry - Andrew Hill
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Groits - Andrew Hill, Black Monday - Andrew Hill, Duplicity - Andrew Hill, Le Serpent Qui Danse - Andrew Hill, No Doubt - Andrew Hill, Symmetry - Andrew Hill
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Отзывы


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