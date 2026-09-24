Eddie Henderson - Heritage (0602465816839) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eddie Henderson
Альбом (сингл)
Heritage
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 715628
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4 550 руб.
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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465816839]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eddie Henderson
Альбом (сингл)
Heritage
Жанр
Jazz
Трек-лист
Inside You, Acuphuncture, Time And Space, Nostalgia, Kudu, Mganga, Dark Shadow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series – 6581683
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eddie Henderson - Heritage (0602465816839) виниловая пластинка
Трубач Эдди Хендерсон прославился как участник группы Mwandishi Херби Хэнкока в начале 70-х, после чего записал пару основополагающих классических джаз-фанк-фьюжн-композиций для Blue Note — Sunburst (1975) и Heritage (1976) — в последней участвовала прогрессивная команда, в которую входили Джулиан Пристер, Патрис Рашен, Пол Джексон, Майк Кларк, Билли Харт, Mtume и другие. Это издание Blue Note Classic Vinyl — стерео, полностью аналоговое, сведенное Кевином Греем с оригинальных мастер-лент и отпечатанное на 180-граммовом виниле на Optimal.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465816839]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eddie Henderson
Альбом (сингл)
Heritage
Жанр
Jazz
Трек-лист
Inside You, Acuphuncture, Time And Space, Nostalgia, Kudu, Mganga, Dark Shadow
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series – 6581683
Страна производитель
США
Трубач Эдди Хендерсон прославился как участник группы Mwandishi Херби Хэнкока в начале 70-х, после чего записал пару основополагающих классических джаз-фанк-фьюжн-композиций для Blue Note — Sunburst (1975) и Heritage (1976) — в последней участвовала прогрессивная команда, в которую входили Джулиан Пристер, Патрис Рашен, Пол Джексон, Майк Кларк, Билли Харт, Mtume и другие. Это издание Blue Note Classic Vinyl — стерео, полностью аналоговое, сведенное Кевином Греем с оригинальных мастер-лент и отпечатанное на 180-граммовом виниле на Optimal.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Eddie Henderson - Heritage (0602465816839) виниловая пластинка – стоимость товара 4550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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