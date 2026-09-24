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Eddie Henderson - Heritage (0602465816839) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eddie Henderson - Heritage (0602465816839) виниловая пластинка

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Eddie Henderson - Heritage (0602465816839) виниловая пластинка - фото 1
Eddie Henderson - Heritage (0602465816839) виниловая пластинка - фото 2
Eddie Henderson - Heritage (0602465816839) виниловая пластинка - фото 3
Eddie Henderson - Heritage (0602465816839) виниловая пластинка - фото 4
Eddie Henderson - Heritage (0602465816839) виниловая пластинка - фото 5
Eddie Henderson - Heritage (0602465816839) виниловая пластинка - фото 6
Eddie Henderson - Heritage (0602465816839) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eddie Henderson
Альбом (сингл)
Heritage
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eddie Henderson - Heritage (0602465816839) виниловая пластинка - фото 1
  • Eddie Henderson - Heritage (0602465816839) виниловая пластинка - фото 2
  • Eddie Henderson - Heritage (0602465816839) виниловая пластинка - фото 3
  • Eddie Henderson - Heritage (0602465816839) виниловая пластинка - фото 4
  • Eddie Henderson - Heritage (0602465816839) виниловая пластинка - фото 5
  • Eddie Henderson - Heritage (0602465816839) виниловая пластинка - фото 6
  • Eddie Henderson - Heritage (0602465816839) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715628
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Eddie Henderson - Heritage (0602465816839) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465816839]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eddie Henderson
Альбом (сингл)
Heritage
Жанр
Jazz
Трек-лист
Inside You, Acuphuncture, Time And Space, Nostalgia, Kudu, Mganga, Dark Shadow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series – 6581683
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eddie Henderson - Heritage (0602465816839) виниловая пластинка

Трубач Эдди Хендерсон прославился как участник группы Mwandishi Херби Хэнкока в начале 70-х, после чего записал пару основополагающих классических джаз-фанк-фьюжн-композиций для Blue Note — Sunburst (1975) и Heritage (1976) — в последней участвовала прогрессивная команда, в которую входили Джулиан Пристер, Патрис Рашен, Пол Джексон, Майк Кларк, Билли Харт, Mtume и другие. Это издание Blue Note Classic Vinyl — стерео, полностью аналоговое, сведенное Кевином Греем с оригинальных мастер-лент и отпечатанное на 180-граммовом виниле на Optimal.

Отзывы о товаре Eddie Henderson - Heritage (0602465816839) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465816839]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eddie Henderson
Альбом (сингл)
Heritage
Жанр
Jazz
Трек-лист
Inside You, Acuphuncture, Time And Space, Nostalgia, Kudu, Mganga, Dark Shadow
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series – 6581683
Страна производитель
США
Описание
Трубач Эдди Хендерсон прославился как участник группы Mwandishi Херби Хэнкока в начале 70-х, после чего записал пару основополагающих классических джаз-фанк-фьюжн-композиций для Blue Note — Sunburst (1975) и Heritage (1976) — в последней участвовала прогрессивная команда, в которую входили Джулиан Пристер, Патрис Рашен, Пол Джексон, Майк Кларк, Билли Харт, Mtume и другие. Это издание Blue Note Classic Vinyl — стерео, полностью аналоговое, сведенное Кевином Греем с оригинальных мастер-лент и отпечатанное на 180-граммовом виниле на Optimal.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eddie Henderson - Heritage (0602465816839) виниловая пластинка – стоимость товара 4550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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