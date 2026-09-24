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Dexter Gordon - Landslide (Analogue, Tone Poet) (0602455600721) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dexter Gordon - Landslide (Analogue, Tone Poet) (0602455600721) виниловая пластинка

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Dexter Gordon - Landslide (Analogue, Tone Poet) (0602455600721) виниловая пластинка - фото 1
Dexter Gordon - Landslide (Analogue, Tone Poet) (0602455600721) виниловая пластинка - фото 2
Dexter Gordon - Landslide (Analogue, Tone Poet) (0602455600721) виниловая пластинка - фото 3
Dexter Gordon - Landslide (Analogue, Tone Poet) (0602455600721) виниловая пластинка - фото 4
Dexter Gordon - Landslide (Analogue, Tone Poet) (0602455600721) виниловая пластинка - фото 5
Dexter Gordon - Landslide (Analogue, Tone Poet) (0602455600721) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Landslide
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dexter Gordon - Landslide (Analogue, Tone Poet) (0602455600721) виниловая пластинка - фото 1
  • Dexter Gordon - Landslide (Analogue, Tone Poet) (0602455600721) виниловая пластинка - фото 2
  • Dexter Gordon - Landslide (Analogue, Tone Poet) (0602455600721) виниловая пластинка - фото 3
  • Dexter Gordon - Landslide (Analogue, Tone Poet) (0602455600721) виниловая пластинка - фото 4
  • Dexter Gordon - Landslide (Analogue, Tone Poet) (0602455600721) виниловая пластинка - фото 5
  • Dexter Gordon - Landslide (Analogue, Tone Poet) (0602455600721) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715627
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dexter Gordon - Landslide (Analogue, Tone Poet) (0602455600721) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455600721]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Landslide
Жанр
Jazz
Трек-лист
Landslide, Love Locked Out, You Said It, Serenade In Blue, Blue Gardenia, Six Bits Jones, Second Balcony Jump
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dexter Gordon - Landslide (Analogue, Tone Poet) (0602455600721) виниловая пластинка

Landslide — альбом американского джазового саксофониста Декстера Гордона, содержащий записи 1961 и 1962 годов, который был впервые выпущен на лейбле Blue Note в 1980 году. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный гейтфолд. После того, как карьера тенор-саксофониста Декстера Гордона пошла на спад в середине 1950-х, он отпраздновал бурное возвращение в начале 1960-х своими записями для Blue Note. Продюсер Майкл Кускуна составил альбом "Landslide" в 1980 году из неизданных записей, сделанных во время трех сессий с разными группами в 1961-62 годах. Например, заглавный трек "Landslide" был ранее неизданным "остатком" со второго прославленного альбома Гордона Blue Note "Dexter Calling".

Отзывы о товаре Dexter Gordon - Landslide (Analogue, Tone Poet) (0602455600721) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455600721]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Landslide
Жанр
Jazz
Трек-лист
Landslide, Love Locked Out, You Said It, Serenade In Blue, Blue Gardenia, Six Bits Jones, Second Balcony Jump
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Landslide — альбом американского джазового саксофониста Декстера Гордона, содержащий записи 1961 и 1962 годов, который был впервые выпущен на лейбле Blue Note в 1980 году. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный гейтфолд. После того, как карьера тенор-саксофониста Декстера Гордона пошла на спад в середине 1950-х, он отпраздновал бурное возвращение в начале 1960-х своими записями для Blue Note. Продюсер Майкл Кускуна составил альбом "Landslide" в 1980 году из неизданных записей, сделанных во время трех сессий с разными группами в 1961-62 годах. Например, заглавный трек "Landslide" был ранее неизданным "остатком" со второго прославленного альбома Гордона Blue Note "Dexter Calling".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dexter Gordon - Landslide (Analogue, Tone Poet) (0602455600721) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5940 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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