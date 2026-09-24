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Valerie Joyce - New York Blue (Audiophile Edition) (0796519950300) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Valerie Joyce - New York Blue (Audiophile Edition) (0796519950300) виниловая пластинка

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Valerie Joyce - New York Blue (Audiophile Edition) (0796519950300) виниловая пластинка - фото 1
Valerie Joyce - New York Blue (Audiophile Edition) (0796519950300) виниловая пластинка - фото 2
Valerie Joyce - New York Blue (Audiophile Edition) (0796519950300) виниловая пластинка - фото 3
Valerie Joyce - New York Blue (Audiophile Edition) (0796519950300) виниловая пластинка - фото 4
Valerie Joyce - New York Blue (Audiophile Edition) (0796519950300) виниловая пластинка - фото 5
Valerie Joyce - New York Blue (Audiophile Edition) (0796519950300) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Valerie Joyce
Альбом (сингл)
New York Blue
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Valerie Joyce - New York Blue (Audiophile Edition) (0796519950300) виниловая пластинка - фото 1
  • Valerie Joyce - New York Blue (Audiophile Edition) (0796519950300) виниловая пластинка - фото 2
  • Valerie Joyce - New York Blue (Audiophile Edition) (0796519950300) виниловая пластинка - фото 3
  • Valerie Joyce - New York Blue (Audiophile Edition) (0796519950300) виниловая пластинка - фото 4
  • Valerie Joyce - New York Blue (Audiophile Edition) (0796519950300) виниловая пластинка - фото 5
  • Valerie Joyce - New York Blue (Audiophile Edition) (0796519950300) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 208 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715623
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Valerie Joyce - New York Blue (Audiophile Edition) (0796519950300) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[0796519950300]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Valerie Joyce
Альбом (сингл)
New York Blue
Жанр
Jazz
Трек-лист
It Never Entered My Mind, Darn That Dream, Fever, Moon And Sand, Golden Slumbers, Oasis, Baby Can I Hold You, Little Wing, Weaver Of Dreams, I Fall In Love Too Easily, Blue In Green, Everytime We Say Goodbye
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Valerie Joyce - New York Blue (Audiophile Edition) (0796519950300) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Valerie Joyce / New York Blue (1LP) предлагает слушателям неповторимое музыкальное путешествие, погружающее в атмосферу Нью-Йорка. Творчество Валери Джойс наполнено чувственностью и глубиной, что делает каждую запись уникальной. Этот альбом станет отличным приобретением для любителей джаза, ведь он сочетает в себе искренние эмоции и великолепное исполнение. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться волшебством ее музыки на настоящем аналоге.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Valerie Joyce - New York Blue (Audiophile Edition) (0796519950300) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[0796519950300]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Valerie Joyce
Альбом (сингл)
New York Blue
Жанр
Jazz
Трек-лист
It Never Entered My Mind, Darn That Dream, Fever, Moon And Sand, Golden Slumbers, Oasis, Baby Can I Hold You, Little Wing, Weaver Of Dreams, I Fall In Love Too Easily, Blue In Green, Everytime We Say Goodbye
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Valerie Joyce / New York Blue (1LP) предлагает слушателям неповторимое музыкальное путешествие, погружающее в атмосферу Нью-Йорка. Творчество Валери Джойс наполнено чувственностью и глубиной, что делает каждую запись уникальной. Этот альбом станет отличным приобретением для любителей джаза, ведь он сочетает в себе искренние эмоции и великолепное исполнение. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться волшебством ее музыки на настоящем аналоге.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Valerie Joyce - New York Blue (Audiophile Edition) (0796519950300) виниловая пластинка - по цене 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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