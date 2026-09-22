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The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка

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The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 1
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 2
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 3
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 4
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 5
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 6
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 7
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 8
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 9
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 10
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 11
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 12
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 13
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 14
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 15
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 16
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 17
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 18
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 19
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 20
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
1967-1970
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 6
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 7
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 8
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 9
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 10
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 11
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 12
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 13
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 14
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 15
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 16
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 17
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 18
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 19
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 20
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715621
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Apple
Barcode
[0602455920898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
1967-1970
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Strawberry Fields Forever (2015 Mix) - from (2017 Mix), Penny Lane (2017 Mix), Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (2017 Mix), With A Little HeMy Friends (2017 Mix), Lucy In The Sky With Diamonds (2017 Mix), A Day In The Life (2017 Mix), All You Need Is Love (2015 Mix), I Am The Walrus (2023 Mix), Hello Goodbye (2015 Mix), The Fool On The Hill (2023 Mix), Magical Mystery Tour (2023 Mix), Lady Madonna (2015 Mix) from (2023 Mix), Hey Jude (2015 Mix), Revolution (2025 Mix), Back In The U.S.S.R. (
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Strawberry Fields Forever (2015 Mix) - from (2017 Mix), Penny Lane (2017 Mix), Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (2017 Mix), With A Little HeMy Friends (2017 Mix), Lucy In The Sky With Diamonds (2017 Mix), A Day In The Life (2017 Mix), All You Need Is Love (2015 Mix), I Am The Walrus (2023 Mix), Hello Goodbye (2015 Mix), The Fool On The Hill (2023 Mix), Magical Mystery Tour (2023 Mix), Lady Madonna (2015 Mix) from (2023 Mix), Hey Jude (2015 Mix), Revolution (2025 Mix), Back In The U.S.S.R. (2018 Mix), While My Guitar Gently Weeps (2018 Mix), Ob-La-Di, Ob-La-Da (2018 Mix), Get Back (2015 Mix), Don't Let Me Down (2021 Mix), The Ballad Of John & Yoko (2015 Mix), Old Brown Shoe (2023 Mix), Here Comes The Sun (2019 Mix), Come Together (2019 Mix), Something (2019 Mix), Octopus's Garden (2019 Mix), Let It Be (2015 Mix) from (2021 Mix), Across The Universe (2021 Mix), The Long And Winding Road (2021 Mix), Now And Then (2023), Blackbird (2018 Mix), Dear Prudence (2018 Mix), Glass Onion (2018 Mix), Within You Without You (2017 Mix), Hey Bulldog (2023 Mix), Oh! Darling (2019 Mix), I Me Mine (2021 Mix), I Want You (She's So Heavy) (2019 Mix)



Теги товара: The Beatles, Поп-музыка

Отзывы о товаре The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Apple
Barcode
[0602455920898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
1967-1970
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Strawberry Fields Forever (2015 Mix) - from (2017 Mix), Penny Lane (2017 Mix), Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (2017 Mix), With A Little HeMy Friends (2017 Mix), Lucy In The Sky With Diamonds (2017 Mix), A Day In The Life (2017 Mix), All You Need Is Love (2015 Mix), I Am The Walrus (2023 Mix), Hello Goodbye (2015 Mix), The Fool On The Hill (2023 Mix), Magical Mystery Tour (2023 Mix), Lady Madonna (2015 Mix) from (2023 Mix), Hey Jude (2015 Mix), Revolution (2025 Mix), Back In The U.S.S.R. (
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Strawberry Fields Forever (2015 Mix) - from (2017 Mix), Penny Lane (2017 Mix), Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (2017 Mix), With A Little HeMy Friends (2017 Mix), Lucy In The Sky With Diamonds (2017 Mix), A Day In The Life (2017 Mix), All You Need Is Love (2015 Mix), I Am The Walrus (2023 Mix), Hello Goodbye (2015 Mix), The Fool On The Hill (2023 Mix), Magical Mystery Tour (2023 Mix), Lady Madonna (2015 Mix) from (2023 Mix), Hey Jude (2015 Mix), Revolution (2025 Mix), Back In The U.S.S.R. (2018 Mix), While My Guitar Gently Weeps (2018 Mix), Ob-La-Di, Ob-La-Da (2018 Mix), Get Back (2015 Mix), Don't Let Me Down (2021 Mix), The Ballad Of John & Yoko (2015 Mix), Old Brown Shoe (2023 Mix), Here Comes The Sun (2019 Mix), Come Together (2019 Mix), Something (2019 Mix), Octopus's Garden (2019 Mix), Let It Be (2015 Mix) from (2021 Mix), Across The Universe (2021 Mix), The Long And Winding Road (2021 Mix), Now And Then (2023), Blackbird (2018 Mix), Dear Prudence (2018 Mix), Glass Onion (2018 Mix), Within You Without You (2017 Mix), Hey Bulldog (2023 Mix), Oh! Darling (2019 Mix), I Me Mine (2021 Mix), I Want You (She's So Heavy) (2019 Mix)


Теги товара: The Beatles, Поп-музыка
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The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (coloured) (0602455920898) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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