Sonny Rollins - Tenor Madness (Analogue) (0753088704734) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sonny Rollins
Альбом (сингл)
Tenor Madness
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715613
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088704734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sonny Rollins
Альбом (сингл)
Tenor Madness
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tenor Madness, When Your Lover Has Gone, Paul's Pal, My Reverie, The Most Beautiful Girl In The World
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sonny Rollins - Tenor Madness (Analogue) (0753088704734) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Sonny Rollins / Tenor Madness (1LP) — это классика джазового жанра, которая обязательно должна быть в коллекции любого ценителя музыки. Альбом, записанный выдающимся саксофонистом, дарит слушателям непередаваемую атмосферу и глубину звука, которые характерны для творчества Роллинса. Поддержите свою страсть к качественной музыке и не упустите возможность купить виниловую пластинку, чтобы насладиться восхитительными импровизациями и мастерством исполнения на высокой fidelitе.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 700 руб.1675 руб. в СплитEvanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 730 руб.1683 руб. в СплитVenom - Into Oblivion (Clear & Black Smoke) (4099964187748) вини...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитBad Company Rock N Roll Fantasy: The Very Best Of Bad Company (...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитDepeche Mode - The Best Of (0889854513016) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитNine Inch Nails - With Teeth (0602557142761) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитThe Flower Kings - Unfold The Future (0196587484910) виниловая п...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитCarmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poe...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитDonald Byrd - Slow Drag (Analogue, Tone Poet) (0602438568420) ви...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитVarious Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (060075393589...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитTaylor Swift - Speak Now (Taylor's Version) (coloured) (06024484...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитTaylor Swift - Speak Now (Taylor's Version) (coloured) (06024484...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитKenny Burrell - K.B. Blues (Analogue, Tone Poet) (0602445092574)...
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088704734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sonny Rollins
Альбом (сингл)
Tenor Madness
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tenor Madness, When Your Lover Has Gone, Paul's Pal, My Reverie, The Most Beautiful Girl In The World
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Виниловая пластинка Sonny Rollins / Tenor Madness (1LP) — это классика джазового жанра, которая обязательно должна быть в коллекции любого ценителя музыки. Альбом, записанный выдающимся саксофонистом, дарит слушателям непередаваемую атмосферу и глубину звука, которые характерны для творчества Роллинса. Поддержите свою страсть к качественной музыке и не упустите возможность купить виниловую пластинку, чтобы насладиться восхитительными импровизациями и мастерством исполнения на высокой fidelitе.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Sonny Rollins - Tenor Madness (Analogue) (0753088704734) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Sonny Rollins - Tenor Madness (Analogue) (0753088704734) виниловая пластинка