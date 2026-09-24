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Hank Mobley - Mobley's 2nd Message (Analogue) (0753088708213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hank Mobley - Mobley's 2nd Message (Analogue) (0753088708213) виниловая пластинка

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Hank Mobley - Mobley&#039;s 2nd Message (Analogue) (0753088708213) виниловая пластинка - фото 1
Hank Mobley - Mobley&#039;s 2nd Message (Analogue) (0753088708213) виниловая пластинка - фото 2
Hank Mobley - Mobley&#039;s 2nd Message (Analogue) (0753088708213) виниловая пластинка - фото 3
Hank Mobley - Mobley&#039;s 2nd Message (Analogue) (0753088708213) виниловая пластинка - фото 4
Hank Mobley - Mobley&#039;s 2nd Message (Analogue) (0753088708213) виниловая пластинка - фото 5
Hank Mobley - Mobley&#039;s 2nd Message (Analogue) (0753088708213) виниловая пластинка - фото 6
Hank Mobley - Mobley&#039;s 2nd Message (Analogue) (0753088708213) виниловая пластинка - фото 7
Hank Mobley - Mobley&#039;s 2nd Message (Analogue) (0753088708213) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Mobley's 2nd Message
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hank Mobley - Mobley&#039;s 2nd Message (Analogue) (0753088708213) виниловая пластинка - фото 1
  • Hank Mobley - Mobley&#039;s 2nd Message (Analogue) (0753088708213) виниловая пластинка - фото 2
  • Hank Mobley - Mobley&#039;s 2nd Message (Analogue) (0753088708213) виниловая пластинка - фото 3
  • Hank Mobley - Mobley&#039;s 2nd Message (Analogue) (0753088708213) виниловая пластинка - фото 4
  • Hank Mobley - Mobley&#039;s 2nd Message (Analogue) (0753088708213) виниловая пластинка - фото 5
  • Hank Mobley - Mobley&#039;s 2nd Message (Analogue) (0753088708213) виниловая пластинка - фото 6
  • Hank Mobley - Mobley&#039;s 2nd Message (Analogue) (0753088708213) виниловая пластинка - фото 7
  • Hank Mobley - Mobley&#039;s 2nd Message (Analogue) (0753088708213) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715608
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Hank Mobley - Mobley's 2nd Message (Analogue) (0753088708213) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088708213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Mobley's 2nd Message
Жанр
Jazz
Трек-лист
These Are The Things I Love, Message From The Border, Xlento, The Latest, I Should Care, Crazeology
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hank Mobley - Mobley's 2nd Message (Analogue) (0753088708213) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: These Are The Things I Love, Message From The Border, Xlento, The Latest, I Should Care, Crazeology



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Hank Mobley - Mobley's 2nd Message (Analogue) (0753088708213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088708213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Mobley's 2nd Message
Жанр
Jazz
Трек-лист
These Are The Things I Love, Message From The Border, Xlento, The Latest, I Should Care, Crazeology
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: These Are The Things I Love, Message From The Border, Xlento, The Latest, I Should Care, Crazeology


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hank Mobley - Mobley's 2nd Message (Analogue) (0753088708213) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6980 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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