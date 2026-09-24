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Billie Holiday - All Or Nothing At All (Analogue) (0753088832918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billie Holiday - All Or Nothing At All (Analogue) (0753088832918) виниловая пластинка

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Billie Holiday - All Or Nothing At All (Analogue) (0753088832918) виниловая пластинка - фото 1
Billie Holiday - All Or Nothing At All (Analogue) (0753088832918) виниловая пластинка - фото 2
Billie Holiday - All Or Nothing At All (Analogue) (0753088832918) виниловая пластинка - фото 3
Billie Holiday - All Or Nothing At All (Analogue) (0753088832918) виниловая пластинка - фото 4
Billie Holiday - All Or Nothing At All (Analogue) (0753088832918) виниловая пластинка - фото 5
Billie Holiday - All Or Nothing At All (Analogue) (0753088832918) виниловая пластинка - фото 6
Billie Holiday - All Or Nothing At All (Analogue) (0753088832918) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
All Or Nothing At All
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billie Holiday - All Or Nothing At All (Analogue) (0753088832918) виниловая пластинка - фото 1
  • Billie Holiday - All Or Nothing At All (Analogue) (0753088832918) виниловая пластинка - фото 2
  • Billie Holiday - All Or Nothing At All (Analogue) (0753088832918) виниловая пластинка - фото 3
  • Billie Holiday - All Or Nothing At All (Analogue) (0753088832918) виниловая пластинка - фото 4
  • Billie Holiday - All Or Nothing At All (Analogue) (0753088832918) виниловая пластинка - фото 5
  • Billie Holiday - All Or Nothing At All (Analogue) (0753088832918) виниловая пластинка - фото 6
  • Billie Holiday - All Or Nothing At All (Analogue) (0753088832918) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 460 руб. 
Начислим 314 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715600
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Billie Holiday - All Or Nothing At All (Analogue) (0753088832918) виниловая пластинка
10 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088832918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
All Or Nothing At All
Жанр
Jazz
Трек-лист
Do Nothin' Till You Hear From Me, Cheek To Cheek, Ill Wind, Speak Low, I Wished On The Moon, But Not For Me, All Or Nothing At All, We'll Be Together Again, Sophisticated Lady, April In Paris, Say It Isn't So, Love Is Here To Stay
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billie Holiday - All Or Nothing At All (Analogue) (0753088832918) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Do Nothin' Till You Hear From Me, Cheek To Cheek, Ill Wind, Speak Low, I Wished On The Moon, But Not For Me, All Or Nothing At All, We'll Be Together Again, Sophisticated Lady, April In Paris, Say It Isn't So, Love Is Here To Stay

Отзывы о товаре Billie Holiday - All Or Nothing At All (Analogue) (0753088832918) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088832918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
All Or Nothing At All
Жанр
Jazz
Трек-лист
Do Nothin' Till You Hear From Me, Cheek To Cheek, Ill Wind, Speak Low, I Wished On The Moon, But Not For Me, All Or Nothing At All, We'll Be Together Again, Sophisticated Lady, April In Paris, Say It Isn't So, Love Is Here To Stay
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Do Nothin' Till You Hear From Me, Cheek To Cheek, Ill Wind, Speak Low, I Wished On The Moon, But Not For Me, All Or Nothing At All, We'll Be Together Again, Sophisticated Lady, April In Paris, Say It Isn't So, Love Is Here To Stay
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billie Holiday - All Or Nothing At All (Analogue) (0753088832918) виниловая пластинка - стоимость товара 10460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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